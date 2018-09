La verdadera razón por la que Dulce se quedó en blanco en ‘Sábado Deluxe’

Durante su intervención, la niñera de Chabelita se quedó en shock

Durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ se vio a una Dulce Delapiedra pensativa, como mordiéndose la lengua y por momento quedándose en blanco. No era casualidad y ahora se ha desvelado el motivo por el que la niñera de Chabelita tuvo momento que pareció estar en shock, ante la perplejidad de todos.

La culpa la tienen dos notificaciones que la propia Dulce recibió en la habitación del hotel donde se alojaba, en Madrid, la misma tarde del sábado. Se trataba de dos demandas y una carta de la abogada de la Pantoja, Cynthia Ruiz, que amedrentaron en cierta manera a la niñera. ¿Cómo es posible que esos documentos llegasen a manos de Delapiedra tan solo unas horas antes de volver a cargar contra la tonadillera? Alguien alertó al entorno de Isabel Pantoja de la presencia de Dulce en un hotel determinado. ¿Quién?

Kiko Hernández ha desvelado en ‘Sálvame Diario’ que la persona encargada de filtrar la información era una propia compañera del programa: Chelo García Cortés. Bombazo. El propio periodista ha llamado por teléfono a Chelo, que en ese momento no estaba viendo el programa, haciéndola creer que era una conversación privada. La colaboradora lo ha negado en rotundo: “Yo no le dije en qué hotel estaba Dulce, te lo prometo. Yo sabía que ella estaba ahí, pero no he dicho nada. Hay más gente que sabe dónde se aloja porque ella siempre va allí. Yo whatsapee con Isabel Pantoja por la noche, durante el Deluxe, pero antes no. Con Cynthia tampoco porque no tengo relación”, argumenta.

La llamada de Isabel Pantoja

Kiko Hernández ha querido llamar a Isabel Pantoja para corroborar que lo que decía era cierto y, para sorpresa de todos, la cantante ha cogido el teléfono. Tercera vez en diez días que da la cara para hablar de todas las polémicas con Chabelita y Dulce.

La Pantoja ha desvelado cómo fue el proceso en el que su exempleada del hogar recibió los documentos en el hotel: “Se los subió el recepcionista junto a la policía y entraron con la tarjeta del hotel porque ella no quería abrir la puerta”, ha contado la propia Isabel Pantoja, que ha reiterado que tiene un contrato de confidencialidad con Dulce, que esta se habría saltado hablando este pasado sábado.