El caótico encuentro entre Chabelita Pantoja y Omar Montes en GH VIP6

Omar Montes iba con la intención de preguntar a Chabelita sobre su relación con el Mister Asraf Beno

Lo anunciaron el pasado domingo y ya se ha hecho realidad. Omar Montes ha pisado la casa de Guadalix de la Sierra para reencontrarse con Chabelita Pantoja, una visita en la que a priori el reggaetonero iba con la intención de ajustar cuentas con su chica tras ver las imágenes donde ‘coqueteaba’ con su compañero Asraf Beno. Nada más verle la hija de la tonadillera se ha abalanzado sobre el madrileño y se han fundido en un romántico beso, una circunstancia donde ambos parecían haber olvidado las rencillas que dejaron antes de que comenzara GH VIP6.

Haciendo gala una vez más de su escasa destreza a la hora de hablar en los medios, Omar ha confesado a su chica que se no se pierde ningún detalle del concurso: “Me tienes enganchado al 24 horas, me he hecho aficionado en Gran Hermano. Te veo y te leo en el blog ese que escribes”. Ante estas palabras Chabelita confesó que tenía muchísimas ganas de verle, afirmando que la noche anterior lloró en la cama por él. “Es normal, quieras que no es tiempo… Son 4 meses todo el día juntos”, asentía Omar ante el asombro de la concursante: “¿Cuánto? Para mí estamos desde Miami, dos meses han pasado. Bueno da igual…”, decía Chabelita tras titubear la fecha exacta en la que comenzaron su relación sentimental.

Durante la conversación, que parecía no ir hacia ningún lado, Omar lanzó alguna que otra ‘pulla’ a su chica en referencia a la estrecha amistad que tiene con el Mister Asraf Beno. Un acercamiento que muchos interpretan como el comienzo de algo más. “Te lo estás pasando demasiado bien. Si me fío te me roban por ahí”, decía el cantante, unas alusiones a las que Chabelita quitaba hierro diciendo que se estaba portando “demasiado bien”. Besos, abrazos y arrumacos varios, Montes quiso dejar tranquila a su novia diciendo que fuera todo estaba en orden y que toda su familia estaba apoyándola desde fuera. Antes de abandonar la casa de GH VIP6 el madrileño dedicaba unas últimas palabras a la hija de Isabel Pantoja: “A ver los ‘edredonings’ que tanto te tapas con el tazas. Que ayer vi que decía que me quería tirar una taza”, un mensaje que, a juzgar por el gesto de la joven, se tomó como un chascarrillo más de su chistoso chico.