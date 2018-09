Silvia Abascal, sobre la maternidad: “Es una revolución absoluta”

La actriz Silvia Abascal nos habla sobre su maternidad y cómo le ha cambiado la vida desde que decidió ser madre

Silvia Abascal está radiante con su maternidad tras haber sido mama a inicios del año. La actriz, famosa por trabajos en la gran pantalla como ‘Lobo’ o ‘La voz de su amo’ o series de televisión como ‘Pepa y Pepe’, no puede reprimir la sonrisa cuando se habla de su hija. “Es un faro”, confiesa Silvia Abascal con naturalidad y una luz diferente en su mirada. Lejos quedan las malas noticias a las que la actriz tuvo que hacer frente, como la hemorragía cerebral que le atacó justo antes de salir al festival de Málaga en el 2011. Ahora, Silvia Abascal combina su carrera profesional con su reciente maternidad.

Siempre que pensamos en ti te vemos con una sonrisa, ¿Cómo lo haces?

No, pues tengo mis momentos. Mis momentos cara póker, mis momentos seria, enfadada…

¿Por quién sonríes?

Ahora mismo por mi hija las 24 horas del día.

¿Qué tal está?

Pues creciente, feliz, luminosa, risueña… cuando intento ponerlo en palabras digo, ¡pero a dónde voy yo con palabras intentado expresar esto?

Se te iluminan los ojos hablando de ella

Es que ella es un faro.

En el momento que una es madre supongo que siente mucho más las cosas y cuando le explican proyectos solidarios como este como que se implica más ¿No?

A mi siempre, la infancia siempre me ha removido, siempre he estado comprometida. Pero cuando eres mamá o cuando eres papá todavía más. Al igual que te haces más sensible simplemente viendo el telediario, antes una noticia que te revolvía y te dejaba más ahora te enferma directamente. Porque estas en contacto diario con la mayor vulnerabilidad que hay, la mayor inocencia, ternura, y que de repente eso se pueda corromper, herir, maltratar… duele mucho más.

¿Cómo estas llevando la maternidad?

Pues como las locas (se ríe). Feliz, pero es verdad que nos lo pone muy fácil, come bien, duerme bien… pero a la hora de conciliar lo laboral con lo personal, el sistema no está montado muy fácil.

Y más con los actores

Claro. Es que no hay nada estable. Incluso a la hora de poder organizarlo con gente que te ayude y que cuide porque ¿cuál es tu calendario en una gira teatral o en un plan de grabación o en un rodaje? Es muy difícil, es tan inestable…

Preguntamos por la maternidad porque de unos años a esta parte se ha roto ese tabú de que todo es maravilloso y no hay nada malo ¿no?

Es complicado, pero ya no por una cuestión de si duerme o no duerme sino porque realmente el hecho de cuidar de un bebé es una salvajada de entrega, de repente tu libertad ¿dónde está? No puedes dar un paso sin esa personita. Incluso con todo lo bueno que tiene, porque lo tiene, sino no nos meteríamos en esto, claro. Pero yo siempre he tenido alrededor madres amigas muy honestas que no me han puesto la maternidad únicamente como se pinta en Instagram.

¿Repetirías?

Ahora mismo… dentro de un tiempo no lo sé, pero ahora mismo es que estoy dedicada a ella, ya voy sobrada.

¿Entonces no ha habido vacaciones?

No, de verano no porque ha habido mucho trabajo, pero tengo ganas de invierno. Tengo ganas de mar con ella, sea cuando sea.

¿No lo ha conocido todavía?

No, todavía no. No ha podido ser.

Hace ahora un año, en el Festival de cine de Vitoria supimos que estabas embarazada, ¡Cómo ha cambiado tu vida desde entonces!

Es verdad, en Vitoria estaba de cinco meses y cuando el año pasado hice este mismo evento yo estaba de 7 u 8. Es una revolución absoluta, con mucha entrega, pero con una recompensa que no se puede describir.

Y la boda, ¿habrá boda?

Ya se dijo, y no. Nada. Imagino que esa noticia sale porque fuimos al registro civil, pero nada que ver. Tenía que ver con apellidos y con temas de la niña, nada que ver con la boda. No. Me parece muchísimo trabajo, lo de la boda nunca ha sido una meta en mis relaciones personales.