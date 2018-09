Jesús Janeiro reaparece recuperado de su operación de tendón

El marido de María José Campanario volvió al trabajo con el festival taurino de Casatejada. Rafael Camino dio el susto de la noche.

Jesús Janeiro volvió a los ruedos con su regreso excepcional en Cuenca el pasado 19 de agosto. Sin embargo, el de Ubrique acostumbra a acudir a los festivales taurinos para no perder el tono. A principios de septiembre, la espalda se le resbaló al entrar a matar a uno de sus toros, provocándole un corte profundo en uno de sus tendones de la mano. El marido de María José Campanario tuvo que pasar por el quirófano y suspender sus siguientes festivales. Ya recuperado, Jesús Janeiro volvió a la arena en el festival de Casatejada, en Cáceres, con un vendaje en la mano afectada.

El diestro no tuvo en las gradas de la plaza de toros el apoyo de María José Campanario, que no acostumbra a ir a los ruedos cuando su marido se pone frente al animal. María José Campanario, según desveló la revista ‘Semana’, volverá en los próximos días a su trabajo como odóntologa, entre el 1 de octubre y el 12. Ya recuperada de sus problemas de fibromialgia, las informaciones de María José Campanario acudiendo a la clínica, donde tuvo que ser ingresada en su momento, se correspondían simplemente con una revisión rutinaria con su fisioterapeuta. María José Campanario reapareció ante los medios a la misma vez que su marido, en Cuenca y en agosto, esperando por Jesús en el hotel. La odontóloga fue la gran estrella de la noche y no paró de hacerse fotos con los presentes.

Rafael Camino, el susto de la jornada

El torero y ex concursante de ‘Supervivientes’, Rafael Camino compartió cartel con Jesús Janeiro. El diestro protagonizó el susto de la jornada al sufrir un encontronazo con el animal. Aunque en un principio pareció muy aparatoso y Rafael Camino tuvo que ir a la enfermería, todo quedó en un susto y el torero volvió al ruedo por su propio pie para la ovación de los allí presentes.