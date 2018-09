¡Llegó el momento! Isa Pantoja escuchará la famosa llamada de su madre

Isa Pantoja va a escuchar la llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame' en la que cargaba duramente contra su estilo de vida

“No apruebo el estilo de vida de mi hija”, “yo no le consiento ni Matalascaña, ni el coche”, “le he dado la mejor educación”. Una serie de mensajes muy claros que Isabel Pantoja vertió en directo contra la vida de su hija, Isa Pantoja. Lo que empezó como una llamada de queja acabó por convertirse en una ristra de objeciones a todo lo que involucra a la vida de Isa. “No sabía que entraba en Gran Hermano hasta hace una semana”, dijo la tonadillera. Ajena a todo, Isa Pantoja vive el día a día en la casa de Guadalix. Hasta ahora. Una bomba se dirige hacia Isa y ella no es consciente. Tal y como ha asegurado Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’, Isa escuchará la llamada de su madre en la gala del debate de Gran Hermano de este domingo 23 de septiembre.

En galas anteriores, Isa Pantoja pudo leer un tweet en el que se dejaba caer una de las frases que la tonadillera pronuncio en su histórica llamada a ‘Sálvame’, sin embargo, en ese momento Isa restó importancia al comentario asegurando que no se lo podía creer. ¿Cómo reaccionará Isa Pantoja al conocer las duras declaraciones de su madre? Hay que recordar que, además, Isa es una de las tres personas nominadas para ser la primera expulsada del próximo jueves.

“Quiero saber si me estás esperando”

Isa Pantoja ha escrito una carta a Omar Montes, con el que mantiene una convulsa y polémica relación desde hace unos meses, preguntándole si le está siendo fiel durante su estancia en la casa de Guadaliax. “Espero que me estés apoyando, te quiero, gordi”, acabó la carta la hija de Isabel Pantoja, que pide a su pareja si pudiera llamarla durante las próximas galas. Fuera de la casa, Omar Montes no ve con buenos ojos la amistad cercana de Isa Pantoja con Asraf Beno, míster universo de la edición.