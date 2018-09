Después de que conocerse que Gerard Piqué había estado conduciendo sin puntos en el carnet, descubrimos otra incidencia en su expediente.

Gerard Piqué (31) ha sido epicentro de polémicas en cientos de ocasiones, y la mayoría han sucedido fuera de los terrenos de juego. Su encontronazo con la Guardia Urbana de Barcelona en el año 2014 tras reprender a un agente le costó muy caro: 10.500 euros de multa. Cuatro años después el azulgrana ha vuelto a ser protagonista, aunque esta vez por conducir sin puntos del carnet. El jugador de fútbol fue ‘cazado’ en la ciudad condal y, pese a que trató de justificarse alegando que no se le había notificado la pérdida de estos, nada más lejos de la realidad. Así lo aseguró públicamente el Director General de la Dirección General de Tráfico: “Sin entrar en detalle diré que consta la notificación personal a Piqué de la pérdida de puntos (…) Me extraña que no vaya con un chófer”. Sin embargo, en su expediente consta una pérdida de puntos anterior a esta fecha. Según ha podido saber Look, en exclusiva, el jugador acudió a una autoescuela hace un año y medio para realizar un curso de recuperación de puntos. Un hecho que prueba que el catalán en su momento no aprendió la lección.

Tal y como aseguran fuentes cercanas a la autoescuela RACC Ballester, en Barcelona, Piqué acudió al centro para realizar un curso de 24 horas así como un examen para poder recuperar los puntos. Una información sobre la que sus trabajadores han preferido no hacer ninguna declaración a este medio y, es que, quizás esperen que el futbolista acuda una vez más a sus instalaciones para recuperar el carnet. Aunque Piqué ha negado en más de una ocasión a través de sus redes sociales haber cometido infracciones de tráfico, los últimos hechos hablan por sí solos. De hecho, días después de conocerse que se habían abierto diligencias por un delito contra la seguridad vial al futbolista, se vio a Piqué conducir una bicicleta eléctrica para la que, por cierto, también se requería carnet de conducir, por lo que esta vía no sirvió para enmendar su situación.

De momento, Piqué permanece centrado en otros asuntos que nada tienen que ver con sus problemas con la seguridad vial. Este mismo viernes salió a la luz su nuevo y millonario negocio: un torneo de tenis en el que el premio para el ganador son más de 10 millones de euros.