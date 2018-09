Las consecuencias de la histórica llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame' llegaron con la entrevista de Dulce Delapiedra con 'Sábado Deluxe', en la que la guerra se volvió a encrudecer

Dulce Delapiedra llevaba más de una semana deseando poder contestar. Desde que Isabel Pantoja llamase a ‘Sálvame’ y realizase un ataque brutal contra su ex empleada del hogar, Dulce preparó su particular respuesta. “Rabia”, fue la palabra que ha empleado en varias ocasiones de la noche al referirse a los sentimientos de Isabel Pantoja durante la intervención telefónica. Precisamente la rabia fue lo que impidió a Dulce Delapiedra realizar su alegato, con atril incluido, al inicio del programa. “Me he quedado en blanco”, ha dicho visiblemente nerviosa Dulce. La niñera ha ido repasando punto por punto los ataques de Isabel Pantoja. Tras acabar su entrevista, Jorge Javier Vázquez ha revelado que “en shock” Dulce Delapiedra tuvo que recibir atención médica por su estado de salud tras la tensión de la noche.

El supuesto allanamiento de morada

“Respete hasta que saliera de prisión para recoger todas las cosas que me faltan. Cuando llego allí, espero y no permiten mi entrada. Yo esperaba y esperaba, toda la tarde noche. Salto la valla, sale Isabel en la cuesta y me insultan. A eso dicen allanamiento de morada” fue la versión de Dulce sobre el incidente. “Me llamó hija de p…, me cago en tu p…. madre, no se lo voy a perdonar en la vida”, dijo Dulce.

El estilo de vida de Isa Pantoja

“Ella es mayor y toma sus decisiones. Tiene el derecho de hacer lo que quiera, está en su casa”, ha defendido Dulce frente a las acusaciones de Isabel, que señaló a la niñera como la causante del estilo de vida de Isa Pantoja. “No apruebo el estilo de vida de mi niña”, dijo Isabel durante su famosa llamada. La ex empleada del hogar de Isabel Pantoja sí ha dejado claro que “no quiero niñatos en la vida de mi niña, sólo quiero que se divierta con sus amigas”. “Nunca la he consentido nada”, ha sentenciado.

Eso sí, si hay algo en lo que Dulce Delapiedra ha insistido es en que Kiko Rivera es “el menos indicado” para hablar de estilo de vida. “¿Por qué no dice eso públicamente de su hijo, que fue peor?”, se preguntaba la niñera. “He salido muchas noches sin encontrarlo, y tú lo sabes, Isabel”, ha interpelado mirando a cámara Dulce acerca de las salidas nocturnas de Kiko Rivera. “De todos es sabido todo lo que ha hecho Kiko, su hijo”.

¿Se verán en los juzgados?

Durante la emisión del programa, Dulce Delapiedra ha recibido insinuaciones de posibles demandas por parte de Isabel Pantoja. “Solo pido que no me envíen demandas, porque entonces sí que voy a dar motivos”, ha advertido con lágrimas en los ojos la ex empleada de hogar de Isabel Pantoja.

El momento en el que se torció la relación

En algún momento, aunque ahora parezca imposible, Dulce Delapiedra fue una piedra angular del clan Pantoja. Mostrándose siempre cerca a Isabel Pantoja, ahora son archienemigas. ¿Considera Dulce a Isabel una mala persona? “En estos momentos, sí. Es inconcebible lo que ha hecho”. Una relación que se torció tras una intervención a pie de calle de Dulce Delapiedra en la que atacó a Kiko Rivera por defender a Isa Pantoja, ha asegurado la niñera, cuando Isabel cumplía condena en la cárcel.

El papel de Isabel Pantoja como madre

Pese a que en un primer momento Dulce Delapiedra no ha querido entrar a valorar si Isabel Pantoja era buena madre o no, sus declaraciones sobre cómo era la relación y el cuidado de Isa han sido muy reveladoras. “En todo lo que ha dicho ha mentido. No sabe ni la edad que tenía su hija”, ha revelado Dulce. De hecho, Dulce ha querido contestar a las palabras de la tonadillera en la que aseguraba haber dado “la mejor educación” a Isa: “No se trata en ponerla en buenos colegios. Hay que estar ahí día a día, ayudándola, apoyándola, exigiéndola. En casa estaba la que estaba al tanto de todo eso soy yo”.

La operación de nariz

“Echarme en cara lo de la operación de nariz es caer muy bajo”, ha declaro Dulce, que no ha negado que fuera Isabel Pantoja la que se encargará de pagar la operación de nariz de la niñera. “Tres veces más la nariz que tiene ahora”, dijo Isabel Pantoja en la llamada.

Sus condiciones de trabajo en Cantora

En la famosa llamada, Isabel Pantoja echó en cara a Dulce que si tan mal fue tratada durante su relación laboral, podía haberse ido. “He trabajado escayolada de piernas y de brazos. Una baja en 25 años. No fue justo. En un cuarto aislada, se me partió la espalda. Ni siquiera me preguntaban”, ha dicho, claramente emocionada, Dulce Delapiedra.