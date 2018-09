La “contradicción” de Carmen Borrego con su nuevo rostro

Carmen Borrego y su operación de cirugía fueron el tema estrella durante semanas. Su nuevo rostro ha causado contracciones en la menor de Las Campos.

Todo parecía felicidad tras la operación estética a la que se sometió Carmen Borrego para eliminar la grasa de su papada. “La nueva cara de Carmen Borrego”, abrió todas las páginas del corazón. “Me veo estupenda”, dijo la hija pequeña de María Teresa Campos al mirarse al espejo por primera vez en el programa especial de ‘Las Campos: Cambio radical’. Todavía con el cuello hinchado, el resultado de la operación fue muy aplaudido tanto en los platós como en las redes sociales, donde el nuevo aspecto de Carmen Borrego fue catalogado como un éxito. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, o al menos, así lo ha insinuado Carmen Borrego en su vuelta al plató de ‘Sábado Deluxe’. “Tengo una contradicción”, ha declarado, eso sí: “Me reconozco cada día más”. Carmen Borrego se ve bien pero ha pasado malos momentos tras un postoperatorio muy duro que le hizo cuestionarse la operación.

Un proceso del que no se arrepiente pero que le ha pasado factura. “Sigo teniendo hematomas, sigo teniendo los puntos”, dijo la pequeña de los Campos sobre su nuevo rostro. Una situación que Carmen Borrego ya comentó a los días después de mostrar su nuevo rostro: “No es lo mismo verte maquillada que verte en casa, ahí no me gusta tanto”. Todavía falta tiempo para conocer la que, realmente, será la nueva cara de la colaboradora cuando desaparezcan los hematomas. Eso sí, Carmen Borrego advierte… ¿Lo próximo? El culo: “Me gustaría, pero dicen que duele mucho“.

El cambio radical de las Campos

Terelu Campos también se sometió a un cambio radical. Aunque su retoque estético fue no invasivo, debido a la situación actual de salud de la hija mayor de María Teresa Campos, el cambio de look y el nuevo aspecto de Terelu ha sido gratamente ratificado por el público. Por su parte, Carmen Borrego también se arregló en los últimos meses la dentadura, un detalle físico que le preocupaba desde hace tiempo.