La fiesta mariachi de Isabel Pantoja en su semana más polémica

Isabel Pantoja aprovechó su salida a Valencia para disfrutar de una cena muy especial tras su semana más polémica

“Vuelve a la vida pública”, dijo Cristina Tárrega sobre Isabel Pantoja en la semana más polémica de la tonadillera en los últimos tiempos. Lo cierto es que desde la famosa llamada en la que Isabel Pantoja provocó todos los huracanes posibles sobre la relación con su hija, Isa Pantoja, la actividad pública de la tonadillera ha crecido como la espuma. Salió de Cantora, el “que no es el castillo de Drácula”, como ella misma dijo, dirección Valencia para ser el principal reclamo publicitario de los laboratorios Sesderma. Tras no hablar con los medios en dicho evento, Isabel Pantoja tuvo una cena con amigos, incluido su hermano Agustín, que no se separó de ella en todo momento.

La cena se alargó y, tal y como ha contado el programa ‘Socialité’, Isabel Pantoja acabó por cantar junto a mariachis hasta casi las dos de la mañana. “Yo no he venido aquí a cantar… He venido a disfrutar”, dijo Isabel Pantoja antes de coger dos micrófonos a la vez y empezar el recital ante el asombro de los presentes. La tonadillera llevó el ritmo y el resto de músicos la siguieron sin dudar. Canciones como ‘Sigo siendo el Rey’ resonaron durante la cena. Al día siguiente, hoy sábado 22 de septiembre, la cantante ha regresado a Cantora tras su semana más polémica.

Isabel Pantoja no verá la entrevista con Dulce

Isabel Pantoja no se pondrá hoy delante del televisor para ver las respuestas que Dulce Delapiedra, su ex empleada del hogar, realizará a las duras acusaciones que sembró la tonadillera sobre ella en la famosa llamada. “No es su niña”, sentenció durante su intervención telefónica. El periodista Luis Rollán, amigo de la tonadillera, ha confirmado en ‘Viva la Vida’ que Isabel no verá la entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Eso sí, una advertencia para Dulce, sí lo verán los abogados de la artista.