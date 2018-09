Elena Ballesteros vivió ocho años de matrimonio con el humorista Dani Mateo. Eran una de las parejas más idílicas del panorama mediático hasta que unas fotos del humorista con una joven modelo rompieron cualquier estampa de felicidad en la pareja. Una ruptura pública de la que Elena Ballesteros siempre trató de mantener en un perfil bajo. Hasta hoy, cuando la actriz ha acudido al programa ‘Viva la Vida’ y ha abierto su corazón: “Siempre es incómodo enterarte de cosas por terceras personas. Te sientes ignorante”, ha dicho Elena Ballesteros en relación a las fotografías de Dani Mateo que provocaron su ruptura. “Gracias a los desengaños que tuve, soy la mujer que soy”, ha relatado emocionada la actriz, que rehízo su vida y tan sólo ocho meses después de separarse pasó por el altar de nuevo.

“Ha habido épocas que no he creído en el amor y esto (su nueva relación) me ha reconciliado. El amor existe, es algo generoso”, ha relatado Elena Ballesteros. La actriz ha repasado su situación sentimental y en comparaciones, su ex marido, Dani Mateo, no sale muy bien parado: “Con mi anterior pareja tenía celos, con mi marido no dudo”. “Después de muchos años descubrí lo que es el amor de verdad”, ha dicho Elena Ballesteros sobre su nuevo marido, Juan. Un amor de la juventud, y niñez, con el que perdió el contacto en la edad adulta. No fue hasta mucho más tarde, poco antes del final de su matrimonio, cuando retomó el contacto. “No quiero conocerle a él porque sé que te enamorarías”, dijo Dani Mateo, su ex marido, según Elena sobre Juan. “Me conocía más que yo”, ha sentenciado la actriz. “Soy una persona que intenta aprender siempre del dolor”, ha dejado caer.

Una casa solo de mujeres

Elena Ballesteros también ha hablado de una amarga situación que vivió cuando era pequeña. “Mi padre se fue de casa muy pronto y perdimos el contacto con él” ha contado la actriz, que se crió junto a sus tres hermanas, su madre y su abuela. “Un matriarcado total”, ha dicho con risa frente a Toñi Moreno. “Tiene su vida, una nueva familia. No tenemos relación”, ha relatado Elena Ballesteros sobre su progenitor.