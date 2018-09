Dulce tendrá que defenderse de las acusaciones de la tonadillera.

Quedan horas para que Dulce Delapiedra se siente en ‘Sábado Deluxe’ para responder a su enemiga número uno: Isabel Pantoja. Después de que la tonadillera hiciera su ya histórica llamada a ‘Sálvame’, donde atacó sin piedad a su exempleada doméstica, la catalana está dispuesta a ajustar cuentas y contar su verdad, un testimonio que promete no tener desperdicio. Muchas fueron las acusaciones que Isabel Pantoja lanzó sobre Dulce, poniendo sobre la mesa algunas dudas sobre la que fuera niñera de Chabelita. Pero, ¿cuáles son los temas más comprometidos a los que Dulce se enfrentará esta noche?

Su operación de nariz

“La tuve que operar, porque me daba pena, porque era muy jovencita y tenía complejo”, decía Isabel en su llamada telefónica sobre Dulce. La cantante confesaba haber financiado la operación de estética de su empleada doméstica, un dato que hasta el momento se desconocía. “Tenía complejo de nariz porque tenía tres veces la que tiene ahora”, añadía. Según narraba la artista, la intervención le costó unas 500.000 pesetas de aquel entonces (3.000 euros) y fue realizada por el prestigioso cirujano Enrique Monereo. ¿Regaló Pantoja la operación a Dulce o sería un ‘favor’ cobrado?

¿Ha apartado a Chabelita de su familia?

La tonadillera no cesó de arremeter contra Dulce durante su llamada. Isabel confesaba sentirse muy preocupada por su hija, especialmente por la compañía de esta, y es que según ella Delapiedra “no es una buena persona”. Quedó en evidencia el desapego que Chabelita tiene hacia su madre cuando Isabel confesó que no se había despedido de ella antes de entrar en la casa de GH VIP6, un hecho por el que se sentía muy apenada. Según Pantoja, Chabelita se mantiene junto a Dulce porque le permite ciertos comportamientos que ella condena, una actitud que utiliza para tenerla a su lado y alejada de su verdadera familia. ¿Qué tendrá que decir la catalana sobre esto?

¿Ejerce una mala influencia sobre la hija de Isabel?

“Ella le consiente todo. Yo no le consiento lo de Matalascañas, no le consiento lo de los puntos, que llegue a las tantas de la mañana… Pero la otra sí lo hace porque no es una buena persona. Si fuera una buena persona le daría buenos consejos a mi hija”, decía Isabel visiblemente agitada. Según ella, la extrema permisividad de Dulce ha hecho que Chabelita tenga un estilo de vida que no gusta nada a su madre. Un modo de vida en el que el desorden, la irresponsabilidad y la falta de ambiciones profesionales imperan en su día a día. Dulce Delapiedra ya ha negado que este hecho sea así, pero ahora tendrá que argumentar si es verdad que a ella tampoco le agrada la actitud de ‘su niña’.

¿Su precaria situación laboral?

“Treinta años cobrando una mierda, entregada en cuerpo y alma. Me he ganado la operación de nariz, ¿No?, y lo que me falta”, decía Dulce en ‘Sálvame’ tras escuchar a su exjefa referirse a su rinoplastia. No es la primera vez que la catalana hace referencia a las jornadas de trabajo maratonianas que realizaba en la finca ‘Cantora’, dibujando una precaria situación laboral a la que también hizo referencia Isabel Pantoja: “Si tan a disgusto estaba ¿qué hizo 22 años en una casa?”. Muchas dudas quedan en el aire respecto es este tema, y es que Dulce podría destapar episodios desconocidos hasta ahora sobre la etapa en la que trabajó para la artista.

La visita de Dulce a ‘Cantora’

Uno de los episodios relatados por la cantante que más han llamado la atención ha sido la supuesta visita que Dulce hizo a la finca ‘Cantora’. Al parecer la niñera de Chabelita se acercó a la casa de la tonadillera para recoger algunas cosas que ella tenía allí, un asunto del que Isabel Pantoja tiene otra versión. “Ella allí no tenía nada. Se saltó la verja para hablar conmigo, eso es allanamiento de morada”, afirmaba la artista. ¿Quién tendrá la razón de las dos? Tendremos que escuchar a Dulce para saberlo.