El aislamiento de Miriam Saavedra, el drama amoroso de Isa Pantoja y las primeras nominaciones de GH VIP6

Ya conocemos los primeros nominados de la edición

La primera gala de nominaciones en GH VIP6 se ha convertido en el punto de partida del reality-show. Los concursantes tenían -por decisión del público- nominar a la cara, una modalidad que ha hecho saltar por los aires la casa de Guadalix de la Sierra. Si hace tan solo unos días todo era paz y cordialidad, ahora los ‘VIP’ se lanzan reproches y ataques tras pasar juntos los primeros siete días de convivencia. Una noche donde ha quedado patente los primeros posicionamientos en la competencia que repasamos a continuación:

Mónica Hoyos deja aislada a Miriam Saavedra

La llegada de Miriam Saavedra a la casa de GH VIP6 el pasado domingo ha descolocado a Mónica Hoyos. Desde que su rival pisara Guadalix, la presentadora no ha parado de lanzar al aire comentarios sobre la joven, una acción que ha provocado que los demás concursantes hayan generado cierta reticencia hacia la peruana. “Desde que ha llegado Maléfica, aquí pasa algo. Es la única que se ha posicionado con Ángel diciendo que somos unos desconsiderados, lo ha dicho”, comentaba Mónica a sus compañeros después de un rifirrafe con el cómico Ángel Garó por el tema de la comida, unas palabras a las que Miriam ha respondido: “Eres una metemierda, pero me da igual. Solo Dije que había que ser mas considerados porque llevaba todo el día en la cocina. Mónica quiere enfrentarme a todos los concursantes del programa”, afirmaba a Jorge Javier. Lo cierto es que Miriam no consigue encajar e el grupo, y es que pese a que intenta amistarse con el resto de sus compañeros el enfrentamiento con Mónica le está pasando factura.

Isa Pantoja se rompe al recordar su relación con Omar Montes

Isa Pantoja se encuentra cómoda en los muros de GH VIP6. La hija de la tonadillera está aprovechado el cautiverio que le proporciona el reality-show para desprenderse de algunas de las ‘mochilas’ emocionales que ya cargaba en el exterior, como por ejemplo su cuestionada relación sentimental con Omar Montes. La joven, que ha reconocido haber puesto en stand by su noviazgo antes de entrar en el concurso, confiesa sentir un cariño especial por uno de sus compañeros, el Mister Universo Mundial Asraf Beno. “Es verdad que cada día me estoy llevando mejor con Asraf, y las chicas dicen que se nota. No quiero faltar el respeto a lo que he dejado fuera, pero es una persona con la que siento mucho apoyo y que me motiva a hacer cosas. No quiero contener lo que me sale hacia él y voy a seguir haciéndolo”, decía Isa Pantoja en el confesionario, un lugar donde ha contado qué es lo que sucede en su relación con el reguetonero: “Las cartas de Aramís han dicho que Omar no es un hombre para mí. Estoy preocupada, no por ese detalle, si no porque yo sabía que esta relación no tenía futuro. Antes de entrar aquí yo le vi en el móvil la foto de una rubia que estaba con él en su habitación, el me dijo que era una foto que ella le hizo mientras estaba dormido, pero que la chica había entrado y se la había hecho sin más. Sé que me ha puesto los cuernos y punto“, afirmaba Isa. Una declaración con la que no ha podido contener las lágrimas frente a las cámaras. ¿Surgirá el amor entre la benjamina de los Pantoja y el rey de belleza?

Las nominaciones sacan a la luz los primero roces

Este jueves han tenido lugar las primeras nominaciones de GH VIP6, un momento complicado que ha dejado al descubierto los primeros roces entre los concursantes tras siete días de convivencia. Miriam Saavedra, El Koala, Mónica Hoyos e Isa Pantoja resultaban ser los más votados por el grupo, cuatro nombres de los que finalmente se ha caído uno, Mónica Hoyos, que ha sido salvada por los líderes de esta semana -Makoke, Darek y Vedeliss-. “Yo no voy a odiar a Miriam porque tu lo hagas. No lo has conseguido. No soy odiador por encargo”, decía El Koala a Mónica Hoyos después de que esta se enfadara con él por nominarla. Un altercado similar al que protagonizaron Techi y Suso, que se lanzaban improperios como “falso” o “obsesionada con el tema del sexo” tras descubrir que ambos se daban puntos entre sí. Un escenario que hace adivinar que la estancia en la casa más famosa de la televisión va a ser muy agitada en esta segunda semana de concurso, en la que Miriam, Koala o Isabel podrían resultar el primer expulsado de esta edición.