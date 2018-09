Makoke, uno de los rostros más reconocidos de esta edición de Gran Hermano VIP ha sido acusada de hacer trampas tras la última gala

¡La casa de Guadalix está que arde! La pasada gala se saldó con cuatro nominaciones, las primeras de la edición: Miriam Saavedra, El Koala, Isa Pantoja y Mónica Hoyos. Todo había sido tranquilidad, buena convivencia y armonía entre los habitantes de la casa, quitando la gran guerra entre Saavedra y Hoyos, y enfrentamientos esporádicos.

Sin embargo, la gala supuso un punto de inflexión. La resaca de los eventos fueron muy comentados en redes sociales. Darek, Makoke y Verdeliss, ganadores de la prueba de inmunidad (Verdeliss no participó al estar embarazada pero apostó por la pareja ganadora y recibió los mismos privilegios), fueron llamados al Confesionario donde Jorge Javier Vázquez les preguntó a quién de los cuatro nominados querían salvar. La respuesta fue contundente y rápida por parte de los tres: Mónica Hoyos. ¿El problema? El presentador insistió en que no podían decir nada a ningún integrante más de la casa. A penas unos minutos después, el rumor corrió como la pólvora. Makoke, supuestamente, había advertido a Mónica Hoyos, su amiga, de la situación. “Por lo visto, Makoke le dice de una manera muy sutil a Mónica: ‘Estás salvada'”, dijo Belén Esteban en ‘Salvame’. De momento, no existen pruebas gráficas que verifiquen las trampas. Sin embargo, la colaboradora dejó caer que dichas pruebas podrían emitirse en el próximo debate del domingo.

¡Hola! Estamos revisando las imágenes para comprobar si, como apuntáis algunos, @Makoke_ se ha saltado las normas. Os mantenemos informados. ¡Gracias por estar siempre pendientes! ❤ #GHVIPGala2 pic.twitter.com/Q1LPvnVHY9 — Gran Hermano (@ghoficial) 21 de septiembre de 2018

El castigo: ¿Expulsión, nominación o advertencia?

En redes sociales, muchos acusan a Makoke de haber hecho trampas. Tanto que el propio Twitter oficial de Gran Hermano VIP se pronunció asegurando que buscaría respuestas en las imágenes. Si se probase, son muchos los que exigen un castigo a Makoke por la supuesta trampa. Expulsarla sería una opción muy dura que supondría un ejemplo para el resto de los concursantes. Nominarla, o nominar pese a todo a Mónica Hoyos, es otra de las vías con las que el programa ‘Salvame’ especuló.