Hace tres años se conoció la difícil situación económica que vivía Julián Contreras Jr junto a su padre, Julián Contreras. Entonces estuvieron a punto de ser desahuciados de su hogar tras un año de impago de alquiler, pero una hora antes del lanzamiento judicial de su casa lograron reunir el dinero para frenarlo. Tres años después sus problemas parecen no haberse solucionado y es que, tal y como ha revelado Semana, en exclusiva, padre e hijo han sido desahuciados. Durante la mañana de este viernes 21 de septiembre, una orden del juez lo ha hecho efectivo después de que llevaran meses sin hacer frente a los pagos del alquiler de la vivienda.

Una noticia que empaña totalmente la nueva situación laboral de Julián Contreras, pues esta misma semana se estrenaba como colaborador del programa ‘Corazón’ junto a su cuñada, Lourdes Montes. Sus ingresos llegarán ‘tarde’ y ya no servirán para saldar esta deuda que tantos quebraderos de cabeza le han traído. Pero, ¿a cuándo se remonta este complicado momento? Julián Contreras Junior y el cantante montaron en el verano del año 2013 el restaurante Pura Gula, pero nada salió como ellos esperaban.

Para poder financiarlo invirtieron 200.000 euros de su patrimonio y solo un año después tuvieron que echar el cierre. “Nos lanzamos y nos salió mal”, declararon a la revista Semana. Al quedarse sin ingresos, todo se desmoronó a su alrededor y no pudieron satisfacer los altos alquileres que debían de pagar todos los meses. Situación que se sumó a la adicción a las pastillas que él mismo confesó tener. Aunque todavía no se sabe cuáles son los planes de Julián y su progenitor, lo que está claro es que ahora no vive sus mejores momentos.