Isa Pantoja desvela la historia jamás contada de la finca ‘Cantora’

La experiencia extrasensorial de Isa en la finca 'Cantora'

Parece que la estancia de Isa Pantoja en GH VIP6 está haciendo que conozcamos algunos de los secretos mejor guardados de su vida. La hija de la tonadillera se encuentra totalmente integrada entre sus compañeros, especialmente con Techi -exnovia de su hermano y exmujer del padre de su hijo-, una unión que le está costando algún que otro enfrentamiento en la casa de Guadalix de la Sierra.

En un rato de distensión la joven se reunió con Aramís Fuster y Miriam Saavedra en el dormitorio, lugar donde las tres mujeres hablaron de sus creencias respecto al más allá. Este escenario sirvió para que Isa desvelara uno de los grandes secretos de la finca ‘Cantora’, una historia hasta el momento desconocida que ha dejado atónitas a sus dos compañeras.

“De pequeñita en ‘Cantora’, tenía dos años, me metí en el cuarto de Paco, en ese cuarto solo entraba mi madre, y me puse a mirar a una pared y a reírme. Una amiga de mi madre, que estaba allí en ese momento, fue corriendo a decírselo. ‘Isa, que la niña niña estaba en el cuarto y dice que estaba viendo a papá’, yo llamada de pequeña ‘papá’ a Paco. Mi madre me cogió de la mano y yo me la llevé hacia un cuadro de Paco y dije que le había visto a él. Desde entonces mi madre no ha vuelto a entrar en esa habitación“, contaba la joven asegurando que este hecho fue real. “Cantora es Paco”, añadía Isa, que ha desvelado su gran experiencia extrasensorial donde incluye al padre de su hermano.

La traumática experiencia que Isabel Pantoja tuvo con una vidente

Pero Isa Pantoja no se ha quedado ahí. La hija de la tonadillera ha contado una de las experiencias que más han marcado la vida de su madre, una historia que aún retumba en la cabeza de la artista. “Cuando era joven mi madre se encontró en un concierto que iba a dar a una vidente. Esa mujer le dijo que iba a tener dos hijos, una vida muy trágica y que su marido moriría en un coche. Lo cierto es que Paco murió en una ambulancia y acertó en todo lo que dijo”, contaba la hija de Isabel Pantoja, añadiendo que la muerte del marido de su madre cambió para siempre la vida de la artista: “Mi madre en ese momento se murió y su vida no ha vuelto a ser la misma. Ella sigue teniendo a su marido muy presente”, asentía.

Poco a poco la benjamina de los Pantoja va soltando algunos de los detalles más desconocidos de su familia. Unas historias que han salido a la luz y que su madre llevaba años guardando con recelo.