José Semedo, íntimo amigo del portugués cuenta detalles de la relación del luso con Georgina

Otra cosa no, pero Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son celosos de su vida privada hasta decir basta. Ellos eligen qué se sabe de su intimidad y qué se reservan para ellos. La prensa española en su momento y ahora la italiana siguen de cerca sus pasos para no perderles pista, pero lo ponen harto difícil. Dado este contexto, no vienen nada más las pistas que nos llegan desde el entorno de la pareja, como las que da José Semedo, también futbolista portugués e íntimo amigo del delantero.

Ha sido en una entrevista concedida al diario ‘Correio da Manhã’, medio de cabecera de CR7 en Portugal. Allí desvela una curiosa anécdota, la reacción de Cristiano Ronaldo cuando sus amigos le preguntan si se va a casar pronto con Georgina: “Él no habla mucho de eso, ya le dije que estoy esperando que se casen y él me dice siempre” calla, calla”. ¿Tendrá miedo al compromiso el exjugador del Real Madrid?

[Las lágrimas de Cristiano Ronaldo que hacen enfurecer a su hermana]

Aunque todavía no esté decidido a dar el paso, Semedo piensa que Cristiano ha encontrado el amor verdadero en la figura de Georgina: “El hecho de tener una persona tan buena y cariñosa al lado de él me lleva a decir que nunca lo vi tan feliz”, argumenta.

Un buen día de 2016, Cristiano pisó la tienda de Gucci en Madrid, en la lujosa milla de oro, y se quedó prendado de aquella bella vendedora morena de silueta exuberante. Un flechazo que con el tiempo se ha ido consolidando hasta el punto de que se lleva meses hablando de boda inmediata. Semedo tiene claro que Georgina es su media naranja: “Sin duda, ella es una de las grandes razones de su felicidad, lo veo en sus miradas, cuando están juntos, veo la complicidad que tienen el uno con el otro”.