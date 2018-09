Anita Matamoros, sobre la separación de sus padres: “Sufro a mi manera”

Anita Matamoros se ha mostrado muy discreta acerca de cómo le ha afectado la separación de sus padres. Por primera vez, ha contado se siente.

Anita Matamoros se encuentra en una encrucijada familiar. Por una parte, su madre, Makoke, está disputando el concurso de Gran Hermano VIP 6 tras conocerse su ruptura con Kiko Matamoros, con quien mantuvo una relación de 20 años (dos de ellos de matrimonio). Mientras tanto, las informaciones que se publican de su padre cuestionan de manera muy abrupta el estilo de vida del televisivo ex representante. “Kiko Matamoros fue infiel a Makoke con más de 30 mujeres”, dijo Diego Matamoros sobre la relación de su padre y la modelo. Anita Matamoros ha afrontado un acto público en medio del huracán al que se enfrenta su familia. Muy esquiva, la joven influencer no ha querido indagar en los temas más escabrosos del matrimonio. “Ahí no voy a entrar, ‘por fa'”, ha pedido la influencer.

Eso sí, Anita está apoyando a Makoke en la casa de Guadalix. “Soy fiel seguidora, la veo muy bien, espero no verla hasta diciembre”, dijo la joven, lo que supondría una victoria de su madre en el concurso. ¿Un futuro en los realitys? “Nunca digas de este agua no beberé, pero creo que no”, dice Anita Matamoros, que de momento no ve en la televisión su futuro profesional. Anita Matamoros se ha mostrado muy discreta sobre cómo le está afectando la separación de sus padres, Makoke y Kiko Matamoros. “Yo sufro a mi manera. Hasta ahí puedo leer”, ha sentenciado la influencer.

La guerra pública que su padre, Kiko y su hermano por parte de padre, Diego Matamoros, están protagonizando en los platós de televisión es un tema en el que Anita no quiere entrar. Tan sólo ha confirmado que no tiene relación con Diego, pero que sí se lleva con su hermana Laura. De hecho, la mirada de Anita se ilumina al hablar de su pequeño sobrino, Matías: “Está monísimo”.

Italia, nuevo hogar

Anita Matamoros seguirá Gran Hermano VIP desde su nueva casa en Milán. En breves, próximo jueves, la hija de Makoke y Kiko Matamoros partirá a Italia para continuar su formación en márketing digital aplicado a la moda. “Sé de gente de España que va a estudiar ahí. Conozco a un par de chicas”, ha comentado la joven, que confirma que vivirá sola durante los tres años que pasará fuera de nuestras fronteras. ¿El italiano? No hay problema: “Estoy con una aplicación del móvil aprendiendo”.