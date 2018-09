Yana Olina, en su primer photocall: “David Bustamante es una persona maravillosa”

Yana Olina asistió a su primer evento como principal reclamo. La bailarina comentó las últimas declaraciones de Bustamante en las que hablaba de su supuesta soltería

De bailar con las estrellas… a ser una de ellas. Yana Olina ha realizado su primer photocall como principal reclamo de una conocida marca de cervezas. La expectación era máxima por dos motivos: Su relación con David Bustamante, que fue su pareja de baile en ‘Bailando con las estrellas’, y su salto a la fama protagonizando un evento. Ha sido la primera vez que Yana Olina ha atendido a los medios en un acto público, tímida y midiendo cada palabra, ha dado su opinión sobre la supuesta soltería de David Bustamante. Con un hilo de voz, la bailarina ha serpenteado las preguntas de los periodistas durante su intervención. Aunque trataba de dejar claro que tan solo estaba centraba en su trabajo, no ha podido evitar que se le pregunte por su vínculo con el cantante. Sobre todo, después de que la propia Paula Echevarría asegurara que su ex también había rehecho su vida. La rusa ha definido, por primera vez, su estado sentimental así como ha revelado la opinión que tiene del cantante. “David es maravilloso. Es alegre, es lo que muestra y no tiene otra cara”. Unas palabras que desvelan la estrecha unión que tienen ambos desde que se conocieran como pareja de baile en ‘Bailando con las estrellas’.

Sin embargo, Yana ha decidido echar el freno y no poner nombre a lo que ella y Bustamante tienen. “Somos amigos (…) Mi corazón está libre. Estoy concentrada en mi trabajo y en mis proyectos”, ha asegurado. La joven ha explicado que, de momento, no busca ninguna relación sentimental, pero tiene claro qué cualidades debe poseer su chico ideal. “Que sea bueno, que me cuide y que me respete”, ha apuntado. Cuando esa persona llegue tiene claro que le encantaría casarse, aunque “el afortunado está por llegar”. Sus palabras deslizaban discreción y en todo momento ha tratado de recalcar que trata de no leer nada para seguir con su vida normal. Para ella su primer photocall ha sido puntual y a partir de ahora tan solo quiere centrarse en su sueño: seguir creciendo como bailarina.

Unas declaraciones que cuadran con las que el propio Bustamante dio hace tan solo unos días. “Yana es maravillosa, y si nos han visto por la calle besándonos es porque soy muy cariñoso.Pero no tengo relación con nadie. Estoy soltero. No tengo novia”, dijo entonces. ¿Darán un paso al frente próximamente?, ¿Dejará Yana Olina Mallorca para vivir con Bustamante en su ático de Madrid? Solo el tiempo lo dirá.