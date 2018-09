La influencer no ha podido contener el llanto tras su primer roce de convivencia.

Comienzan los primeros roces de convivencia en GH VIP6. Pese a que Verdeliss se caracteriza por su carácter templado y conciliador, la youtuber ha explotado tras un rifirrafe con Ángel Garó. Una discusión en la que la primera mujer embarazada de Guadalix de la Sierra no ha podido contener el llanto.

El cómico se ha alzado con el control de la cocina, una labor que parece desempeñar muy bien según los comentarios de sus compañeros. Este ha sido justo el punto por el que Verdeliss ha mantenido un enfrentamiento con Garó, y es que el malagueño había preparado para comer unas albóndigas con queso, un plato que ella no podía comer dado que no considera oportuno tomar queso durante su embarazo.

“¿Las has hervido otra vez o qué les has hecho?”, decía la joven, una pregunta que hacía entrar en cólera al humorista: “¡Mira, Verdeliss, ¿qué es lo que he hecho de qué?”, respondía Ángel explicando que le había preparado un plato especialmente para ella. “Sólo te estoy preguntando eso, no te pongas nervioso”, le rebatía la influencer a lo que su compañero le respondió: “Si no quieres, no te las comas”. Una contestación que hizo sollozar a la joven “es por la salud de mi bebé”, una expresión que terminó por enfadar al ‘VIP’: “Mi madre me puso queso pasteurizado y mira cómo estoy”. Tras esta conversación Verdeliss prefirió retirarse y refugiarse en el dormitorio, ya que no quería que sus compañeros pensaran que estaba montado “un numerito”.

“No ha pasado nada. Será que estoy mucho más vulnerable. No quiero dar ningún problema con la comida y no quiero que se monte una discusión”, afirmaba la concursante en el confesionario sin poder contener el llanto, una reacción que justificó alegando que se sentía incómoda con el tono de voz que empleó Ángel Garó con ella: “Me da la sensación de que no escucha, no me gusta que me levanten la voz, no me gustan que monten jaleos”, decía la youtuber.