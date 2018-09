La ganadora de 'GH 16' atiza a diferentes nombres propios del realitie

No es la contención verbal una de las virtudes de Sofía Suescun. La navarra dice lo que piensa pero no siempre piensa lo que dice y quizás eso haya ayudado a labrarse una prolífica carrera en la televisión. Si hay una voz autorizada para hablar de realities, esa es la suya. Tras vencer ‘GH16’ y ‘Supervivientes’, la joven sabe de lo que habla en esta materia.

El hecho de haber sido imagen de la nueva colección nupcial de Luna Novias se ha prestado como la ocasión propicia para preguntarle por el arranque de ‘GH VIP 6’, justo cuando se cumple una semana de la entrada de los concursantes en la casa de Guadalix. Las primeras polémicas, piques y tonteos ya han empezado a surgir.

Sofía: “A Oriana le va a ir muy mal en la vida”

Uno de los episodios más controvertidos lo ha protagonizado el temprano abandono de Oriana Marzoli, muy criticado por todos. De sobra por todos es conocido que la venezolana no es para nada santo de devoción de Sofía Suescun: “Oriana ha sido la decepción de la edición, me alegra que tenga que pagar la multa. Me parecieron muy feas y prepotentes las maneras en las que entró a plató, esta niña no va a aprender, no sé qué es para ella el trabajo ni qué valores tiene. Le va a ir muy mal en la vida, pero espero que esto le haya servido de escarmiento”.

“Chabelita me ha sorprendido”

Sofía ha sido preguntada por el concurso de Isa Pantoja en ‘GH VIP’ y reconoce que le ha hecho cambiar de opinión:”Pensaba que iba a ser el mueble que vimos en ‘Supervivientes’ y que no se iba a mojar con nada pero me está sorprendiendo gratamente. Es la única que ha tenido el valor de no dejar de lado a Miriam Saavedra. Ha conseguido que la Pantoja hable y su entrada ha sido muy buena y rentable”, argumenta.

También ha valorado la revolucionaria llamada de Pantoja a ‘Sálvame’. “Isabel me da pena porque está harta. Es una madre que no puede con su hija, pero también su otro hijo ha llevado una vida a la ligera y solo machacan a Isa. Espero que esté siguiendo a Chabelita y que llame a la casa para apoyar a su hija”.

El drama de Maite Galdeano

Durante el acto, Suescun se ha mostrado algo pensativa y ha revelado que se debía al estado de salud de su madre, Maite Galdeano: “Mi madre está muy mal. Se lo están haciendo pasar fatal, sobre todo la Seguridad Social y la medicación que le hacen tomar. El día que hable va a temblar el Gobierno. No es ninguna tontería, tiene unas enfermedades de un peso muy grande. Reclama su incapacidad y lleva 25 años trabajando, sin bajas. Luego te vienen cuatro de fuera , les regalan el dinero como si cayera del árbol y les dan una paga sin pensarlo. Deberían valorar a la gente que está aquí y se lo curra”.

“A mi madre casi le da un ictus, está muy mal”

Sofía ha continuado explicando con detalles lo que le sucede a su madre: “Ella está en casa y toma una pastilla para regular las plaquetas que hay que tener como máximo 400.000. Ha llegado a tener 1 millón y medio y le podía haber dado un ictus. Tiene muchas ganas de hablar y de contar todo. Le hace falta un papel para hablar, la sentencia firme en la que reclama su incapacidad, será en menos de un mes. Hay muchas trabas y se han portado fatal con ella porque hay mucha gente enferma que tiene que demostrar por activa y por pasiva.

[El intento de suicidio de Maite Galdeano: “Mis perros me sacaron de la vía del tren”]

“No me creo las penas de Aurah”

Otra que se ha llevado su ración de balas ha sido Aurah Ruiz, tras su episodio de edredoning con Suso Álvarez: “No me creo a Aurah porque a esta chica todos la conocemos. Suso es el de siempre, muy activo sexualmente y si le regalan amor por qué lo vas a dejar de lado”… dice Sofía Suescun. Además, ha sacado la cara por su ex: “Suso ha dejado claro que no quiere novias. Ya es cosa de Aurah, que se hace la pobrecita. Me recuerda al papel que seguí yo con él, pero Suso es muy independiente y espero que no le afecte su comportamiento. No me creo sus penas y que lo esté pasando mal. Suso es el de siempre, transparente, sincero…

Sofía valoró la posibilidad de entrar en la casa y en absoluto cerró las puertas: “No tengo ningún problema porque me trae buenos recuerdos porque me permitió crecer”.

Fuera del contexto ‘GH VIP’, la pamplonica habló de Alejandro Albalá y lo cariñosos que están últimamente, después de haberse separado y reconciliado tantas veces. Verla vestida de novia ponía en bandeja preguntarle por una posible boda entre ellos. ¿Se van a casar pronto? “No”, así de tajante se ha mostrado la reina de los realities.