La guerra encarnizada entre Alba Carrillo y Laura Matamoros salpica a Makoke

Alba no duda en atacar a Laura tocando su 'talón de Aquiles'

Del amor al odio hay solo un paso. Eso es lo que ha sucedido entre Alba Carrillo y Laura Matamoros, que tras hacerse amigas en la pasada edición de ‘Supervivientes’ ahora se enfrentan en cada uno de los programas de televisión en los que coinciden. Las dos jóvenes no escatiman en reproches e insinuaciones, un conflicto que se hizo patente en el límite 24h de GH VIP6.

Este jueves en el programa ‘Ya es mediodía’ Alba contestaba a la acusación que Laura le lanzó el pasado martes, donde se atrevió a decir que su examiga le había cogido inquina tras su incorporación a ‘MyHyV’. “Me fui del programa porque había cosas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que no me gustaban y por eso castigaron a mi madre, cuando ella no necesita estar ahí haciendo el mamarracho porque tiene su trabajo”, afirmaba la ex de Feliciano. Ante estas palabras Laura decidió entrar telefónicamente al espacio que presenta Sonsoles Ónega, donde atacó a su contrincante: “Alba tiene que lavarse la boca antes de hablar, porque si yo cuento lo que sé de ella se tendrá que ir donde me manda a mí -a la mierda en barco-“.

La exmodelo perdió los nervios tras las declaraciones de Laura y afirmó que cuando ella estaba en ‘MyHyV’ la hija de Kiko Matamoros criticaba al programa. “Me dijiste ¿qué haces en ese curro tía? y yo te dije que tenía que trabajar, que de algo hay que comer”, asentía Alba, unas palabras que han hecho estallar a la nueva ‘asesora del amor’: “Te has ido de ‘MyHyV’ porque has puesto al caldo a todos los que trabajan ahí. Los has puesto a parir”, una acusación que Carrillo ha negado rotundamente.

Por si no fuera suficiente la situación ha hecho que salga a la luz la Alba más combativa, sacando a relucir uno de los puntos flacos de Laura Matamoros. “¿Qué vas a hacer? ¿Chuparme el culo dentro de cuatro años para que me calle cómo habéis hecho con Makoke?. Cuando estaba con tu padre la has puesto a parir y la has desquiciado para que rompieran, y ahora mira…”, decía la ex de Fonsi Nieto, que ha continuando lanzando puñales a la hija del colaborador: “Si supieran tus amigos las burradas que has dicho de ellos…Esta tarde voy a hacer una llamadita”. Una ‘guerra’ abierta entre estas dos mujeres que parece tener difícil arreglo, y es que pese a haber sido grande amigas su relación parece irreparable. ¿Cuál será su próximo enfrentamiento?