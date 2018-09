Rocío Flores (21) llevaba varios meses desaparecida. Ni acudió a la procesión de la Virgen de Regla -cita casi obligada para el clan Jurado- el pasado 8 de septiembre, ni tampoco se la ha visto este verano junto a algunos de sus familiares en Costa Ballena, localidad gaditana en la que José Ortega Cano posee una residencia familiar. Desde el 24 de mayo no había aparecido en un evento público y tan solo se limitaba a dar pistas de su paradero en sus redes sociales. Ciento catorce días después, la joven ha salido de su ‘escondite’, pues quizás estaba centrada en apoyar a su progenitor en el que es uno de los momentos más difíciles de su vida. Antonio David Flores se encuentra inmerso en una situación angustiosa y, es que, todavía no conoce la fecha de su juicio por alzamiento de bienes. Sin embargo, la cuenta atrás ya ha comenzado y será durante este mes de septiembre cuando salga a la luz el día definitivo en el que el que fuera Guardia Civil tendrá que hacer frente a este problema judicial. Pero, ¿dónde ha sido vista la nieta de Rocío Jurado? Este martes a media mañana Rocío acudió junto a su tía, Gloria Camila, a un centro de estética y bronceado en Madrid y, una vez más, su rostro habló por sí solo.

Seria y cabizbaja, Rocío Flores prefirió apostar por un silencio sepulcral y no dijo ni una palabra sobre la situación que debe de afrontar su padre tras haberse declarado insolvente para, supuestamente, no hacer frente a las costas derivadas de un juicio que perdió contra Rocío Jurado. Tan solo se dirigió velozmente hacia el vehículo en el que llegó junto a Gloria Camila e hizo caso omiso de las preguntas del reportero. Ella es su fiel escudera y no quiere perjudicar a su padre en ningún sentido. Tanto es así que en varias ocasiones se ha comentado que Rocío estaría dispuesta a declarar a favor de Antonio David si hiciera falta en los juicios contra su madre. De hecho, según reveló la revista Pronto ella misma confesó a sus más allegados que haría cualquier cosa por ayudarle. Una información que cuadra con las palabras que la propia Rocío le ha dedicado en sus redes sociales durante los últimos años. Para ella Antonio David es su pilar fundamental. “Nació la persona más importante de nuestra vida. He de darte las gracias por ser parte de mí , por dejarte la piel en nosotros. Te quiero con locura”, escribió en una de sus últimas publicaciones para felicitar a su padre por su cumpleaños.

El que también está desaparecido es Antonio David, quien tan solo reapareció en sus redes sociales durante el mes de agosto para ayudar a la economía familiar. El malagueño quiso promocionar la ropa que su esposa, Olga Moreno, tiene a la venta en una tienda situada en la capital de la Costa del Sol, siendo este su único ingreso actual conocido hasta la fecha. Visita nuestra galería para ver todas las imágenes.