Kiko Matamoros va a por todas: “Voy a pedir cárcel para mi hijo”

Kiko, sobre Diego Matamoros: "Todo lo que dice el anormal este es mentira, falso y no dice nada más que tonterías"

Todavía colea el desgarrador ‘Polideluxe’ que Diego Matamoros hizo el pasado sábado en el que dejaba a su padre a los pies de los caballos, acusándole de infidelidades y de llevar una “doble vida”. El joven inculpaba a Kiko de cosas muy graves y lo hacía con una sorprendente frialdad, recrudeciendo todavía más la guerra abierta que existe entre ellos.

Lleno de rabia y con la autoestima por los suelos, Kiko Matamoros se ha sentado este miércoles en ‘Sálvame Diario’ para contraatacar a su hijo, al que define como “un monstruo, un psicópata que no está bien de la cabeza y que obtiene satisfacción haciendo daño a quien más le ha querido en la vida”. Justo antes de afirmar que va a pedir cárcel para él, aludiendo a delitos de violencia continuada en el ámbito familiar o de violación de la intimidad: “Voy a presentar una querella contra él y espero que Makoke haga lo mismo cuando salga de ‘Gran Hermano’. Toda esta conducta estos años está tipificada legalmente”.

El colaborador está tremendamente dolido con todo lo que dice su hijo de él en cada una de sus apariciones televisivas: “Me pone imposible quererle. Mi hijo me da mucha pena y mucha vergüenza, me siento culpable de haber creado este monstruo”. Y reveló qué acusación le ha dolido más: “Lo que más me duele es lo que afecta a Makoke. Me duele que diga que sea testigo de infidelidades de Makoke. Sé a lo que se refiere y es una violación de la intimidad porque buscó contenidos en un teléfono que no era suyo y eso es delito. Ella llamaba “cariño” a un señor, que además era homosexual reconocido, pero en su mente de pervertido no cabía eso”. Acto seguido, le ha retado a que demuestre todas las acusaciones: “Dice que tiene vídeos y pruebas: Sácalos, bobo, idiota, que eres un mentiroso”.

“Mentira, mentira y mentira”

Kiko Matamoros ha querido dejar claro que “todo lo que dice el anormal este es mentira, falso y no dice nada más que tonterías. Yo solo reconoceré una deslealtad que es la que ha motivado la separación de Makoke”. Por supuesto, tampoco le faltó el humor: “El problema de mi hijo es que mide 1,92 y debe tener alguna dificultad para llevarse una mujer por delante. Es un pedazo de bobo…”, a la par que deja caer que actúa con un componente vengativo: “Sabía que Makoke iba a entrar a ‘GH VIP’ y como no tenía sitio ha ido a hacer daño”.