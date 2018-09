El drama se adueña de la casa más famosa de la televisión

Poco a poco se va rompiendo la armonía en la casa de Guadalix de la Sierra. Los roces entre los concursantes de GH VIP6 han comenzado y con ello el espectáculo televisivo estalla, algo habitual en todo buen reality que se precie. Si en principio todo eran buenas palabras y buen rollo, la convivencia y la última incorporación al concurso han propiciado que los ‘VIP’ comiencen a tomar posiciones. Repasamos los momentos más destacados del primer ‘Límite 48h’ de este año:

Mónica Hoyos y Miriam Saavedra vuelven a enfrentarse

Estaba cantado que el conflicto entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra no se iba a quedar en el primer encontronazo. Desde que la peruana entró el pasado domingo en la casa de GH VIP6 su adversaria ha intentado mantener de su parte a sus compañeros, una tarea que por el momento parece haber causado efecto. “Ella tiene un guión y sabe lo que tiene que hacer, es lícito, pero no lo niegues. Este es mi concurso y voy luchar con uñas y dientes“, decía Mónica, a lo que Miriam respondía: “A esta señora se le ha ido la boca un poco y ha estado hablando de mi a todo el mundo. ¿Quién se ha creído que es? Es simplemente es la ex de mi expareja y viene diciendo que yo estoy aquí por ella, pero no entiende que ella está aquí por esta historia. Estaba muerta televisivamente”.

Pese al conflicto las dos mujeres se han mostrado mucho más tranquilas que en su primera toma de contacto, una serenidad que Jorge Javier ha aprovechado para invitarlas a la reconciliación. “Eso será si tiene que ser, pero hoy por hoy no. Llevo meses escuchando a una persona que ha tenido algo con el padre de mi hija despreciándome y humillándome en programas de televisión. Que lo vea la gente me da igual, es un show, pero que lo viera mi familia…por ahí no paso”, decía la presentadora, una palabras que eran respondidas por la exnovia de Carlos Lozano: “Yo he escuchado humillaciones tres años de esta señora por ser la novia de Carlos. Yo soy una persona emocional y si me atacas respondo. Sé que pierdo la compostura por defender mi razón, pero estoy aquí para convivir”, asentía.

Makoke se derrumba recordando a Kiko Matamoros

El domingo pasado fue uno de los peores días para Makoke en lo que lleva de concurso en GH VIP6. La que fuera azafata de el ‘Telecupón’ rondó por la casa cabizbaja y casi entre sollozos, ¿El motivo?: su segundo aniversario de bodas con Kiko Matamoros. La explosiva rubia confesaba sentir tristeza por las circunstancias que rodean a esta fecha, y es que tras dos años de matrimonio la pareja se encuentra totalmente rota.

“Ha sido un día complicado porque piensas que hace dos años te estabas casando… ¡jo! es que hace dos años a estas horas me estaba vistiendo de novia y ahora me veo aquí…”, decía la malagueña sin apenas poder contener las lágrimas. Makoke dice mantenerse firme en la decisión que ha tomado respecto a su separación, un pensamiento que no ha distorsionado el recuerdo de uno de los días más felices de su vida: “Estuvimos 20 años de novios y dos años después de casarnos mira…”, comentaba a su compañero Ángel Garó, que no dudó en brindarle apoyo.

¿La despedida televisiva de Oriana Marzolli?

Después de que el pasado sábado Oriana Mazolli decidiera abandonar la casa de Guadalix tras 48 horas de concurso, muchas han sido las críticas que han recaído sobre ella. La venezolana entraba en el plató de GH VIP6 con la intención de dar su versión de los hechos, una explicación que no ha convencido al público. “No podía más, no entiendo porque la gente está tan rabiosa. En los realitys que yo he hecho de convivencia, quitando ‘Supervivientes’, he llegado a estar seis mese. No entiendo porque la gente no empatiza con el ser humano, son tres años de realitys y hay veces que te vienes abajo“, afirmaba la viceversa ante los abucheos del público, una contestación que tampoco ha cuajado en uno de sus grandes aliados en esta aventura, Jorge Javier Vázquez: “Para mí todo esto es un trámite. Me ha terminado dando igual que estés aquí hoy, y eso es lo peor que le puede pasar a un presentador”, asentía.

La joven trató, una vez más, justificarse diciendo que su cabeza estaba hecha un lío y que necesitaba parar, unas palabras a las que el de Badalona respondió con un contundente “Que sepas que la sanción la vas a tener que pagar”, una frase que ha sido muy aplaudida en el plató. Acto seguido el presentador recordó las palabras de Oriana el pasado domingo, donde decía que necesitaba alejarse por un tiempo de la televisión. Una referencia que finiquitó tomando a la bella joven de la mano para acompañarla a la salida del plató con un sarcástico: “Me da mucha pena decirte esto, pero… hasta siempre”.