Chabelita hace un llamamiento a Isabel Pantoja desde ‘GH VIP6’

Isabel Pantoja podría entrar telefónicamente en el reality de Telecinco

El cautiverio en el que viven los habitantes de GH VIP6 parece no haber escapado de la onda expansiva que ha supuesto la llamada de Isabel Pantoja a Sálvame. Pese a que la hija de la tonadillera sigue estando en la inopia respecto a las declaraciones que su madre vertió sobre ella el pasado viernes, parece que los tuits que la organización le hizo ver el domingo la han hecho reflexionar.

Varios de sus compañeros han charlado largo y tendido con Chabelita para ahondar en la relación que esta mantiene con la tonadillera, pero ha sido Makoke la que finalmente ha conseguido que la joven se abra. “El segundo tuit no me lo creí, no creo que mi madre dijera eso”, afirmaba la hermana de Kiko Rivera, que daba pista sobre cómo se siente en este conflicto familiar: “Ahora que soy madre hay cosas que no entiendo. Lo de mi madre con el bautizo de mi hijo no lo vi bien. Sé que le sentó mal que hiciera a Dulce la madrina del niño, pero eso no es motivo para no asistir y no felicitar a su nieto. Yo tengo que ir a Cantora y tengo que aguantar muchas cosas también…”.

La hija de Isabel Pantoja afirma no mantener una buena relación con la tonadillera actualmente, un hecho que no pretende justificar: “Podría decir que estamos bien, pero no es verdad . Habrá gente que dirá que siempre estamos igual, pero es así”. Ante esta declaración Makoke ha querido aconsejar a su compañera de concurso para que intente arreglar las cosas con su madre, una decisión que tendría como primer paso hablar con ella dentro del programa. “Tu madre quizás necesite que le muestres tu amor públicamente, pide que te llame”, decía la ex de Matamoros, a lo que Chabelita respondía: “Si llamara, a mí me daría un subidón que flipas. Nunca la he pedido que me llame, ni cuando estuve en Supervivientes. Pongo la mano en el fuego, y no me equivoco, que no va a venir ni nada, pero quiero que sepa que en un momento de bajón me encantaría que me llamara”.

Horas después la joven entró en el confesionario de la casa de Guadalix, donde hizo el llamamiento oficial a su madre: “Una llamada de ella o cualquier cosa me vendría muy bien, y nada, que quiero que sepa que yo necesito de mi madre y que estoy con ella para lo que quiera”, afirmaba. En plató la nueva mejor amiga de Chabelita, Aneth Acosta, -que reconoce tener conexión directa con la artista- ha desvelado un detalle que pocos conocían: “No voy a poner palabras en su boca que no ha dicho, pero es verdad que Isabel Pantoja quiere hablar con su hija”, asentía la peruana, que deja entrever la posibilidad de que la tonadillera vuelva a entrar telefónicamente en Telecinco. ¿Se hará realidad el deseo de Chabelita? Habrá que seguir esperando.