Horas antes de que Chabelita entrara en Gran Hermano Vip concedió una entrevista que dinamitó Cantora. Este encuentro provocó la llamada inédita de Isabel Pantoja a Sálvame y cinco días después ha visto la luz. Con un sinfín de titulares reveladores, la joven ha explicado a la revista Lecturas punto por punto todos los episodios más importantes de su vida. La hija de Isabel ha roto su silencio para desvelar secretos que llevaba callando mucho tiempo. En concreto, le ha concedido la entrevista a la que ha sido una de las enemigas íntimas de la cantante, la periodista Mila Ximénez.“Le he dado todo lo que tenía, en todos los aspectos, hasta dinero. Cuando nadie lo ha hecho. Nunca le he dicho nada del tema , no quiero nada. Sí que he demostrado en los malos momentos que estoy ahí”, ha confesado.

La relación de madre e hija no pasa por sus mejores momentos y así lo demuestra que la propia Chabelita revelara que ni siquiera comentó a su progenitora su decisión de entrar en el reality. “No hablé con mi madre que entraba en Gran Hermano Vip, solo con mi hermano y me dijo que me iba a apoyar. Mi madre habló con Aneth (una presentadora peruana amiga de Isa) y ella me dijo que mi madre iba a pedir a todos sus clubs de fans que me apoyen, que ella va a estar conmigo”. Sin embargo, Isabel está dolida, un sentimiento que se hizo evidente durante su intervención telefónica.

Una etapa que no parece ser momentánea, pues en el pasado ambas pasaron por malos momentos durante la convivencia. “Cuando tenía problemas con mi madre, me quería ir a vivir con María del Monte, pero no sabía cómo contactarla. De ella no sé nada”, asegura Chabelita. En esos instantes, aunque siendo mucho más mayor, también ha recurrido a su prima Anabel. “De pequeña nunca tuve relación con Anabel. Estaba todos los días en Cantora, como si fuera la hija de mi madre. No son celos, antes con mi madre no tenía relación, no hablaba. Cuando me independicé se acercó a mí, ha sido de tres años para acá. (…) A día de hoy ha sido la mejor de mi familia”, ha explicado.

La joven asegura que le costará olvidar y perdonar a su entorno tras ausentarse en el bautizo de su hijo Alberto. “Tres días antes había hablado con Kiko para concretar el menú de uno de los niños. Yo daba por hecho que mi madre no vendría. Pensé que por lo menos me escribirían para decirme: “No puedo ir por una razón” que no se iba a creer nadie. Sé cómo son. Nada, ni después para felicitar a Alberto”, ha relatado.

A Chabelita también le cuesta recordar su pasado en Cantora, así como la etapa en la que su madre estuvo en la cárcel. “La vez que peor lo he pasado fue cuando mi madre entró en la cárcel. Recuerdo ese día muy mal, muy mal. Pensaba que no lo superaría. Me fui lo más lejos posible (a Londres) porque sabía que aquí no iba a hacer nada”, ha dicho. El día de su detención la joven estaba en casa, pero su entorno la protegió para que sufriera lo mínimo posible. “Cuando detuvieron a mi madre yo estaba en el baño, Dulce no quería que saliese y yo no sabía porqué. Íbamos a cenar y llamaron al telefonillo. Entró una mujer y empezó a hablar con mi madre y con Julián. Me sacaron para la cocina, terminé de cenar y Dulce me llevó al cuarto, y ya no me acuerdo de nada más.”. Al día siguiente sus amigos más íntimos y familiares se reunieron para conseguir el dinero suficiente para que abandonara prisión. “Decían: “Yo pongo tanto, yo tanto. ¿Cuánto tenemos?”Querían aportar dinero para la fianza. Mi mente era tan inocente que no alcanzaba a pensar lo que era. Lo supe mucho después”, ha recordado Chabelita.