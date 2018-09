Polémica en OT 2018: los seguidores llaman al ‘boicot’ de un concursante que es ‘amigo’ del rey Juan Carlos

Según los fieles del formato, el joven no tiene las dotes vocales necesarias para entrar en OT

Son muchos los que se mantienen expectantes ante el estreno de OT 2018, una edición que viene precedida del arrollador éxito que ha cosechado la anterior generación de ‘triunfitos’. El pasado viernes TVE daba a conocer quiénes serán los 18 concursantes que optarán a ganar el talent-show, 9 chicas y 9 chicos que han conseguido superar el arduo casting al que se han presentado un total de 16.000 personas. Nada más saber los nombres, los seguidores de OT se apresuraron a buscar en la red más información sobre los nuevos chicos que habitarán la academia más famosa de la televisión. Una tarea en la que ha llamado la atención el nombre de un joven muy peculiar: Luis Mas. Este catalán de 19 años natural de Masnou (Barcelona) ha despertado más odios que pasiones entre los fieles del formato, y es que a juicio de los usuarios en las redes sociales Luis no posee las cualidades vocales necesarias para entrar en el concurso musical.

Os juro que este tio es el C R I N G E en persona pic.twitter.com/EzRBt9AY8A — USAvsSPAIN (@USAvsSPAIN) 16 de septiembre de 2018

Por si no fuera poco, las redes han sacado a la luz una imagen en la que Luis Mas posa orgulloso junto a rey Juan Carlos, una instantánea a la que se le suma otra fotografía en la que aparece señalando con entusiasmo un cartel de la torre que Donald Trump tiene en el centro de de Nueva York. “Como cojan a Luis Mas se acabó OT”, “¡qué mal canta por Dios!” o “veo demasiadas movidas turbias alrededor de Luis Mas” son algunos de los comentarios que los usuarios de Twitter han comentado respecto a este tema, donde muestran sus total rechazo a que el joven entre en la academia.

luis mas parece el tipico chaval que su familia paga a alguien de clase baja para poder tener su purga anual privada sin salir de casa pic.twitter.com/6UhtmykuuF — paradox (@acerealkiller_) 15 de septiembre de 2018

Algunos usuarios apuntan a un posible ‘tongo’ en la elección de este joven y es que para muchos el catalán no está vocalmente a la altura de sus predecesores. ¿Logrará Luis Mas entrar en la gala 0 de OT 2018? Aunque la opinión del jurado no se conocerá hasta este miércoles parece que la audiencia no está especialmente entusiasmada con la idea de que el joven forme parte del concurso