La primera palabra de Dulce Delapiedra tras la llamada de Isabel Pantoja

Una llamada repleta de titulares incendiarios

Boquiabiertos. Así se quedaron los colaboradores de ‘Sálvame’ cuando escucharon al otro lado del teléfono a Isabel Pantoja. Una llamada que ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación convirtiéndose así en el principal tema a tratar en los programas del corazón. La artista no dejaba títere con cabeza engarzando uno a uno un sin fin de titulares en los que abordaba algunos de los temas más comprometidos que la atañan a día de hoy, como la relación que mantiene con su hija, o su guerra con Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez. Pero sin duda la persona peor parada tras estas declaraciones ha sido Dulce Delapiedra, la que un día fue su mano derecha.

“Esa señora empleada mía del hogar durante 22 años y la he tratado como de familia. Fue buenísima y yo no sé cuánto le ha gustado la televisión”, decía la cantante para afirmar de manera contundente unas palabras que han dolido mucho a Dulce: “¡Esa no es su niña! Ella tiene su familia en Cataluña, que es donde se tendría que ir”. Unas palabras que han dolido mucho a la que fue niñera de Chabelita, y es que su exjefa la ha llegado a tachar de no ser “buena persona” y ejercer una influencia nefasta hacia su hija. Look se ha puesto en contacto con Dulce para preguntarle cómo se encuentra tras el huracán que ha despertado Isabel Pantoja. “Imaginátelo”, decía la catalana a este medio sin querer pronunciarse más sobre el tema.

A la espera de que Dulce se pronuncie y responda a la tonadillera nadie puede negar que las palabras de esta han calado incluso en sus detractores, como es el caso de Mila Ximénez que tras un primer encontronazo -donde llegó a decir a la cantante que la iba a demandar- terminaba su intervención afirmando que la comprendía y que no tenía nada en contra de ella. El ambiente se caldea en Cantora y no es para menos, tras las incendiarias declaraciones de la cantante algunos de sus ‘blancos’ podrían llevar a cabo su revancha mediática. ¿Escucharemos a Dulce hablar de lo que ha dicho su exjefa de ella? Habrá que esperar un poco más para saberlo.