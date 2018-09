“Ella perdió a su hija, pero no por mí. Que le quede muy claro, no puede ser que cargue todo contra mí”. Con estas palabras Dulce Delapiedra ha dado respuesta este lunes a la llamada histórica que Isabel Pantoja hizo el pasado viernes 13 en Sálvame Diario. Tras este histórico momento, ha llegado el turno de la que fuera su empleada de hogar durante varias décadas y, sin duda alguna, este movimiento por parte de ambas ha provocado una batalla dialéctica que tan solo acaba de empezar. Aunque la cantante durante su intervención no dio nombres, se refirió a Dulce en varias ocasiones y la atacó sin piedad. “Esta persona que tiene mi hija al lado le consiente todo. Absolutamente todo. Yo no le consiento lo del coche, lo de los puntos, que llegue a tantas horas de la madrugada, pero la otra sí. No es su niña”, sentenció. Unas declaraciones que han hecho estallar a la catalana hasta tal punto que no ha dudado ni un instante en responder a todos y cada uno de los dardos que la intérprete de ‘Marinero de luces’ le dedicó hace unos días.

“Yo no le consiento nada y sufro igual que ella”

Después de dejar claro que Dulce no se considera mala persona, tal y como Isabel dijo el otro día, ha confirmado que ella no le consiente la vida que Chabelita ha decidido llevar. “No le consiento nada, yo lo estoy sufriendo todo muchísimo. Sufro igual que ella y la estoy ayudando. No comparto la vida que lleva mi niña. Que Isabel venga ahora diciendo que yo la consiento todo y que soy mala persona no se lo voy a permitir”, ha comenzado diciendo Dulce. Tampoco apoya la elección de parejas que la joven ha hecho durante los últimos años. “No le consiento que esté con los niñatos con los que está ahora”, ha apuntado. Además, Dulce ha dicho que Pantoja está totalmente equivocada y que ella fue la que realmente prestó ayuda a Chabelita cuando esta se quedó embarazada. “Llevo ayudándola desde que se quedó embarazada. Ella se quedó sola, con una mano delante y otra detrás y, en cambio, a su hijo le puso todo y le consintió todo”, ha revelado Dulce indignada.

El abandono familiar

De todos modos, Dulce ha tratado de justificar la actitud de Chabelita, dando a conocer la falta de cariño que la joven posee. “Demasiado bien está mi niña para todo lo que ha sufrido porque tiene mucha carencia. Porque es muy fácil que decir que la quiere a morir, pero demostración ninguna (…) Que le quede muy claro que yo salí para defender a su propia hija de los ataques de su hermano, y que todo esto lo cargue contra mí por no haber estado como tenía que haber estado ella en su momento….”, ha dicho.

Además, ha recalcado la diferenciación que la propia Isabel ha hecho entre sus dos hijos. Según Dulce, Kiko Rivera ha tenido el beneplácito de su progenitora en multitud de ocasiones en comparación a Chabelita. “A su hijo le ha consentido de todo y ha hecho peores cosas. No sabía en qué lugar estaba todas las noches. Él que presume de ser muy familiar y que la adora, pero ha sido peor”, ha dicho Dulce.

“Me he ganado la operación de nariz”

Dulce se ha sentido ofendida con el detalle que Isabel Pantoja reveló durante su intervención en Sálvame Diario. Y es que, según la tonadillera le pagó una rinoplastia: “Treinta años cobrando una mierda, entregada en cuerpo y alma. Me he ganado la operación de nariz ¿No?, y lo que me falta”, ha espetado.

“Si me demanda, estallará todo”

Dulce se ha aventurado a las posibles demandas, advirtiendo a Isabel de a lo que se debe atener si eso sucede. “Yo tengo más derecho a demandarla así que lo va a tener complicado. No lo he hecho por su hija. Si lo hace estalla todo”, ha comentado Dulce.