Chabelita Pantoja reacciona en ‘GH VIP6’: quiere hablar con su madre por teléfono

La joven ha confesado a Makoke que quiere hablar con su madre.

La llamada que Isabel Pantoja hizo el pasado viernes al programa ‘Sálvame’ ha puesto todo patas arriba. Mientras tanto Chabelita Pantoja se mantiene en la inopia que conlleva el cautiverio de la casa de Guadalix de la Sierra, una situación que intentó ser perturbada después de que el domingo la organización le mostrara dos tuits que hablaban de lo sucedido. La joven pensó que todo se debía a una broma de la organización, y es que según ella su madre no sería capaz de decir eso de ella. “No lo creo, así que no le doy importancia. No me lo creo, no creo que mi madre vaya a hacerme eso”, afirmaba.

Las horas han pasado y Chabelita parece que ha reflexionado sobre lo vivió la noche del domingo. Durante una conversación con Makoke la joven ha revelado que desea hablar con su madre lo antes posible. “Me encantaría recibir una llamada de mi madre. Sobre todo porque no me lo espero”, afirmaba y continuaba diciendo: “Lo voy a decir esta noche, lo voy a suplicar por favor. Nunca he dicho en ningún sitio que me llame, en ‘Supervivientes’ le dije que la echaba de menos y todo eso, pero no que me llamase”. Ante estas palabras la ex de Kiko Matamoros ha animado a la hija de Isabel Pantoja para que llevar a acabo esa petición: “Seguro que a tu madre le gusta que le muestres el amor que sientes por ella. Piensa que alguna de las cosas que has hecho, como por ejemplo ponerla como la madrina de tu hijo, fue un guantazo sin mano”, asintió.

Según lo que ha contado la hija de Chabelita esta noche acudirá al confesionario para pedir una llamada con su madre, un gesto que adquiere mucho significado dado que hace tan solo unos días la tonadillera entró en ‘Sálvame’ para no dejar títere con cabeza. ¿Tendrá frutos esa súplica?