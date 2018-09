La dura respuesta de Jorge Javier Vázquez al ultimátum de Isabel Pantoja

La expectación era máxima tras el duro ataque que Isabel Pantoja realizó sobre Jorge Javier Vázquez y la disculpa que exigió. Esta ha sido la respuesta del presentador de 'Sábado Deluxe'.

“Te tienes que poner con el atril, el traje, la corbata y la bandera detrás para pedirme perdón por todo lo que me has dicho. Lo tengo que ver igual”, dijo Isabel Pantoja sobre perdonar a Jorge Javier Vázquez en la ya histórica llamada que tonadillera realizó a ‘Sálvame’ el pasado viernes. Así se presentó Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’, con el traje, la corbata, la bandera y el atril. Isabel Pantoja se mostró muy crítica en su enfrentamiento con el presentador por las pasadas palabras de este: “Es que ha dicho ‘esa señora me da asco’. La habrá limpia igual que yo, más no. Yo no voy a decir que tú me das asco, no me gusta la palabra”.

¿La respuesta de Jorge Javier Vázquez? “Con el mismo traje”, ha recordado el presentador antes de comenzar su respuesta. Para empezar, comenzó su discurso fuera del atril, en un sofá. “No quiero que Isabel Pantoja forme parte de mi vida. Sentí cierto desasosiego al ver que sigue echando mano de ese comportamiento en el que elude toda responsabilidad y echa la culpa de todo lo que sucede a los demás. Lo digo con frialdad, sin rencor y sin ningún tipo de resentimiento”, ha dicho, muy tranquilo, Jorge Javier Vázquez. Ya subido en el altar, el presentador no ha dudado: “No voy a perder perdón porque no lo siento”.

La ruptura es definitiva. @jjaviervazquez no pide perdón a Isabel Pantoja. ¿Creéis que ha hecho bien nuestro presentador? #pantorajada — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 15 de septiembre de 2018

“Si yo tuviera que pedir perdón a Isabel Pantoja jamas lo haría de la manera que lo pide. Si ella y yo llegáramos a tener una relación verdadera, profunda, esto no se solucionara aquí. Se solucionaría con una charla. A los ojos, hablándonos”, comentó Jorge Javier Vázquez. Eso sí, antes, quiso aclarar que él nunca dijo que Isabel Pantoja “le diese asco”. “He pedido a mis compañeros que revisen el alegato que yo pronuncie en su vida. Jamas, jamas, rotundamente falso, que yo dijera que Isabel Pantoja me produjera asco. Es mentira, nunca dije que Isabel Pantoja me produjera asco”, ha relatado, reiteradamente, Jorge Javier en el momento de mayor tensión de su intervención.

Su pasada relación con Isabel

“Yo tuve una relación con Isabel Pantoja, probablemente no de amistad, pero sí de mucho cariño, cierta fascinación, algo de mitomanía. Es una señora de la que yo llevo hablando muchísimos años. Esa fascinación que provoca una persona un tanto mítica”, ha explicado el presentador sobre cómo fue su relación con la tonadillera.

Sin embargo, dicha relación de “cariño” parece complicada que se vuelva a repetir. Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy sincero respecto a ese tema: “Una relación entre Isabel Pantoja y yo es totalmente imposible trabajando donde trabajo y dedicándome a los programas que presento”. ¿El futuro? Así se despidió Jorge Javier: “Voy a recurrir a un verso de Rafael de León. ‘Lo nuestro es navegar sin encontrarnos, a la deriva amor, a la deriva'”.