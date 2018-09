El repentino abandono de Oriana Marzoli de GH VIP le vale sus peores críticas

Oriana Marzoli sorprendió a todos con su decisión de dejar Gran Hermano VIP 6 después de menos de 48 de convivencia.

El repentino abandono de Oriana Marzoli en Gran Hermano VIP 6, donde sólo duró menos de 48 horas de convivencia, ha causado un vendaval de críticas contra la influencer. “Necesito un tiempo de dejar los realitys, me he equivocado, lo siento muchísimo”, explicó Oriana a un incrédulo Jorge Javier Vázquez, que trató de convencerla por todos los medios. “Lo único que quiero es ver a mi amigo y ya está”, zanjó. “Sé que me van a cerrar muchas puertas de la tele, sé que me lo merezco”.

Entre sus seguidores, una palabra es la que cobra más fuerza: Decepción. “4 años pidiendo a Oriana para el VIP y abandona a las 48 horas por un novio de un mes. Sinceramente estoy muy decepcionado, sobretodo por toda la gente que apostó por ella”, escribió uno de sus fans en las redes sociales. Otros, sencillamente catalogaron la situación como “vergonzosa”.

4 años pidiendo a Oriana para el VIP y abandona a las 48 horas por un novio de un mes. Sinceramente estoy muy decepcionado, sobretodo por toda la gente que apostó por ella. #GHVIP15S — Señor de Malyshkina (@Rajetx) 15 de septiembre de 2018

Esto de Oriana es lo más vergonzoso que he visto en 18 años de este programa. #VIPDirecto #GHVIP15S — David Cano 😼 #GHVIP16S (@DVDCano) 15 de septiembre de 2018

Lo siento pero lo de Oriana no tiene vergüenza.

Verdaliss deja a sus 6 hijos y está abrazada y ahí sigue, y Aurah con su hijo enfermo y aún llorando recordándole sigue ahí sin tirar la toalla, y ella por un chico se quiere ir, pues es de tener muy poca vergüenza. #GHVIP15S — Miss Darkness. (@MissDarknessGH) 15 de septiembre de 2018

Criticada en los platós

Pero Oriana Marzoli no ha sido simplemente criticada en las redes sociales por sus seguidores y los espectadores. Muchos de los integrantes de los programas han decidido atacar la repentina decisión de la influencer. Sofía Suescún, ganadora de GH y de Supervivientes, pidió en el programa ‘Viva la VIda’ que se castigase a Oriana “de una vez y acarree las consecuencias de sus actos”. “Esta niña, con un novio de un mes y medio…” dejó caer Suescún sobre los motivos del abandono de Oriana Marzoli. Otras de las colaboradoras, Rosa Benito, planteó una de las grandes dudas de la audiencia: “No entiendo como la dejan volver a los realitys”.