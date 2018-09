En Perú no reconocen a Miriam Saavedra como un personaje conocido

El nombre de Miriam Saavedra (24) llevaba varias semanas sonando con fuerza. La peruana parecía estar cada vez más cerca de convertirse en una de las concursantes de Gran Hermano Vip 6 hasta que este jueves se confirmó su participación en el reality. Minutos después de que Mónica Hoyos entrara en la casa de Guadalix de la Sierra, apareció la peruana. Eso sí, desde un hotel cercano, pues será este domingo cuando llegue a la casa más famosa de la televisión. “No llego con ganas de batalla, voy con ganas de todo. Somos muchos concursantes y quiero conocer a todo el mundo”, advirtió en el estreno del programa. Aseguró que no se callaría ante nada ni ante nadie. Su relación intermitente con Carlos Lozano la había situado de nuevo en la palestra y eran muchos los espectadores que después de su actitud resaltaban una personalidad histriónica, lo que quizás la catapultaba como uno de los participantes más polémicos del programa. Pero, ¿quién es Miriam Saavedra?, ¿es una reconocida actriz en su país, tal y como ella ha dicho en multitud de ocasiones ante las cámaras? o ¿era esta una realidad ficticia? A estas preguntas responde un vídeo al que ha tenido acceso este digital y, según aseguran los peruanos, la fama que Miriam trató de vender al público no se ajusta en absoluto a la realidad.

De hecho, en el programa ‘Panamericano Espectáculos’ de Perú emitido en marzo del pasado año se llega a presentar a Miriam Saavedra como una mujer desconocida de la que solo se sabe que ha sido pareja de Carlos Lozano. Allí él sí es conocido. “El nombre de Miriam Saavedra puede que no se le haga conocido a muchos peruanos. Ella es la novia de Carlos Lozano“, dice la presentadora en el citado vídeo. Aunque esta no es la única perlita con la que se refieren a la también modelo: “Afirma ser actriz…bueno hay que creerlo”.

De lo que no dudan en este programa es del listado amoroso del que Miriam ha presumido en alguna de sus apariciones televisivas. Y es que, Saavedra ha revelado que ha tenido una relación sentimental con rostros conocidos de este país de América del Sur: el actor Renato Rosinni y el futbolista peruano Jean Deza. En cambio, a la que sí ensalzan es a su enemiga pública número uno y esta no es otra que Mónica Hoyos. A la presentadora sí la reconocen su prestigio en el país, pues ha participado en programas muy exitosos como es el caso de ‘Mujeres Arriba’.Ya tan solo quedan unas horas para descubrir cómo será el reencuentro -probablemente poco cordial-entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra.