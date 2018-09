María Castro da el ‘Sí, quiero’ con la boda de sus sueños

View this post on Instagram

Ahora sí que sí! SÍ QUIERO! Ni en mis mejores sueños había soñado con tanto amor a mi alrededor! Y por supuesto, necesito agradecer a todos y cada uno de los q lo han hecho posible! A la cabeza, gracias @frida_kiwi por organizar la boda, tal y como la habíamos imaginado! Gracias @airebarcelona por seleccionar para mi el vestido soñado Gracias @oui_novias Y @laprairie Por sacarme el máximo partido sin dejar de ser yo Gracias @ursulamascaro por permitirme pisar con fuerza en un día tan especial Gracias @sr.camino & @nanuc_design design por un diseño gráfico de “cine” Gracias @pattuka_bodagrafic por plasmar en papel toda nuestra idea Gracias @en2detalles y @molinillos.es por prepararme espacios de ensueño Gracias @conemocionwedding por los regalitos especiales y por construirme “dos novios y una neniña” Gracias @misobrinajulia y @cinempara2 por plasmar en imágenes y vídeo, cada momento único Gracias @adriafloreria y @florromnora por llenar de flores y color cada espacio Gracias a #lacoralcasablanca y a la agrupación #druidas por deleitarnos con “nuestra” música en directo Gracias @tatarina.ocioinfantil por divertir a los niños y de rebote a los padres Gracias @lachatacaravana y @laconlover_ por alargar la fiesta con los mágicos foodtrucks Gracias @ms_robinson_vigo por aportar la nota dulce perfecta para la ocasión Gracias dj: @r_musica_dj por animar cada momento y gracias @pablocubela por representar la perfecta queimada Dicho esto, solo me queda agradecer a todos y cada uno de los que nos han acompañado, y a los que no, pero al pensar en nosotros se les ha dibujado una sonrisa en la cara; porque habéis conseguido que el día haya sido, para nosotros, único!!! Y por supuesto gracias a #Maia y a @jose_manuel_villalba por haberme regalado una boda llena de amor, mimo y confidencias. OS AMO POR ENCIMA DE TODO!