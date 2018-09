ÚLTIMA HORA: Primer abandono en Gran Hermano VIP

Un concursante de Gran Hermano VIP ha abandonado. Supone el primer abandono de Gran Hermano VIP 6. Descubre quién es aquí.

‘Habemus’ primer abandono de Gran Hermano VIP 6. Una noticia que sorprenderá a muchos, mientras que otros se lo esperaban. Oriana Marzoli ha decidido abandonar la casa de Guadalix debido a un gran bajón que ha sufrido en estos escasos días, menos de dos, de convivencia. Una persona ajena al programa de la vida personal de Oriana tiene la culpa, porque la joven influencer no ha soportado no tener noticias suyas del exterior. Pese a que muchos de sus compañeros de la casa de Gran Hermano VIP, especialmente su ex novio Tony, han intentado hacerla cambiar de opinión, finalmente Oriana ha hecho oficial que es la primera persona en abandonar GH VIP 6. Ha sido el programa ‘Sábado Deluxe’ el encargado de desvelar la noticia. Jorge Javier Vázquez ha conectado en directo con el confesionario donde una Oriana totalmente abatida, con los rasgos hinchados “de tanto llorar”. “Necesito un tiempo de dejar los realitys, me he equivocado, lo siento muchísimo”, explicó Oriana. “Lo único que quiero es ver a mi amigo y ya está”, zanjó. “Sé que me van a cerrar muchas puertas de la tele, sé que me lo merezco”.

Las primeras horas de Oriana Marzoli fueron muy duras en la casa. La suciedad y los animales no iban con lo que se esperaba la joven. “He venido a convivir, no a sobrevivir”, se quejaba Oriana, que no se esperaba el aspecto y el estado real de la casa de Guadalix. Sólo hizo falta ver las imágenes de Oriana entrando en la casa y ‘enfrentándose’ al burro para que las redes sociales señalaran a la joven como la principal candidata a abandonar el concurso. “Sé lo que vales y de lo que eres capaz”, intentó convencerla Tony, su ex novio y amigo, pero no tuvo éxito. Ni siquiera los intentos de Jorge Javier Vázquez por convencerla han servido: “Si te quedas hasta el jueves yo te voy a buscar”. Aunque parecía que Oriana podía acabar por aceptar quedarse, finalmente Gran Hermano VIP confirmó su abandono.

Su segundo abandono en un reality

Tan sólo unas horas, doce, duró Oriana Marzoli en Supervivientes. La joven era una de las grandes candidatas a disputar el premio del concurso, sin embargo, una crisis llevó a Oriana a tomar la dimisión de regresar a España sin haber pasado un día entero en la isla. ¿Motivo que esgrimió? Sólo había cocos para comer y los cocos no le gustaban.