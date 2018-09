Una recuperación tediosa bajo el cuidado del empresario.

Alucinados. Así se quedaron los más de dos millones de espectadores que el pasado miércoles se pusieron frente al televisor para ver el nuevo rostro de Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos reaparecía 14 días después de haberse realizado dos intervenciones de cirugía estética, un paso por el quirófano con el que ha mejorado considerablemente su aspecto físico. Su voluminosa papada, sus dientes torcidos y sus ojos de aspecto cansado son ya historia. La pequeña de las Campos luce ahora un cuello despejado, sonrisa de anuncio y una mirada rejuvenecida, todo ello por obra y gracia de las expertas manos del doctor Javier de Benito. Tras bajar las escaleras del plató Carmen contó con la presencia de dos de las personas más importantes de su vida, su hija Rosa Almoguera y su marido José Carlos Bernal, una aparición muy poco habitual en la pequeña pantalla. Este digital se ha puesto en contacto con el empresario para conocer la opinión que tiene sobre la trasformación física de su esposa, unas preguntas a las que nos ha contestado muy amablemente:

PREGUNTA: ¿Cómo ves a Carmen después de su cambio?

RESPUESTA: A mí me ha sorprendido mucho, la he visto muy guapa y la verdad que el resultado es espectacular, teniendo en cuenta el poco tiempo que ha pasado. Hace tan solo 15 días que se metió en quirófano y estas operaciones necesitan tiempo para asentarse, tiene inflamada la cara, tiene inflamado el cuello… Ha sido una operación muy ardua, ha estado 4 horas y media en el quirófano, y es que para que quedara bien había que hacerlo con mucha minuciosidad.

P: ¿Has visto a Carmen arrepentida de pasar por el bisturí en algún momento?

R: Se alegra mucho de habérselo hecho, aunque ha pasado unos días regular. No tanto por el dolor, sino por la tirantez y porque tenía que estar en casa prácticamente en reposo, no ha sido fácil. Ella está contenta y cada día se ve mejor. Cuando uno cree que se tiene retocar, por salud física o mental, debe hacerlo.

P: ¿La apoyaste desde un principio cuando te contó su idea de operarse?

R: Totalmente sí. Era algo que a ella le apetecía y que tenía muchas ganas. No era un problema de salud, pero ella iba con un poco de miedo, es normal. Estuve siempre animándola.

P: El doctor De Benito dijo que se había portado un poco mal en el postoperatorio, ¿Ha sido Carmen una buena enferma?

R: Eso que contó el doctor fue al despertarse de la anestesia. Carmen se pone muy nerviosa cuando se despierta y después no se acuerda de nada. Después de estoy, ya en casa, hay que entender que estar en reposo, no poder hacer ningún movimiento con el cuello, la tirantez, la medicación… No se trata de ser buen o mal enfermo, sino que es normal que te acabes agobiando.

P: ¿Cómo ha llevado tu mujer el ‘cautiverio’ al que se ha sometido tras pasar por el quirófano para así conservar el misterio de su rostro?

R: El ‘coco’ funciona así, pero es normal, a nadie le parecería un planazo quedarse en casa por obligación.

P: ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de la trasformación de Carmen?

R: Su máxima preocupación es que pudiera cambiarle la expresión de la cara, y la verdad es que eso no ha sido así. Ha quedado muy bien y no solamente el cuello, que es lo más notorio, la limpieza en la zona de los ojos es espectacular y eso que aún está hinchada. Cuando todo vuelva a la normalidad estará estupenda, mi mujer se ha quitado 20 años de encima y además conserva su expresión.

P: ¿Cómo crees que va a influir este cambio en la vida de Carmen de aquí en adelante?

R: Cambiar cambiar no va a cambiar, sobre todo porque ella tiene su personalidad muy definida y su autoestima muy alta. Lo que si es evidente es que cuando se vea en el espejo se sentirá más favorecida, y eso al final te alegra en tu día a día, pero no le va a cambiar su carácter porque este tema no era algo que ella llevase como una pena. Era algo que quería hacerse, que le hacía ilusión pero nada más, no le hacía bajar su autoestima.