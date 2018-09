Del juzgado a la puesta de largo: el reencuentro de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo

Francisco Rivera Ordoñez y Eugenia Martínez de Irujo se conocieron en 1992, hace ahora 26 años. 26 años en los que han pasado muchísimas cosas que han cambiado aquella idílica situación de pareja joven que acababa de conocerse y comenzaba a enamorarse. Poco queda del buen ambiente que un día reinó entre ellos, ahora manda la indiferencia o, como mucho, la cordialidad. Hace seis años que no se encuentran de manera voluntaria y la última vez que tuvieron una cita fue en un juzgado. Esta misma noche, eso va a cambiar.

Cayetana Rivera Martínez de Irujo, la hija que ambos tuvieron en 12 de octubre de 1999 cumplió la mayoría de edad en 2017 y ahora, semanas antes de soplar 19 velas, va a celebrar su puesta de largo. Algo que, si en la familia Rivera no es tradición, entre los Martínez de Irujo es lo más natural del mundo. Su madre, Eugenia, celebró sus 18 años en 1987 en una fiesta a la que acudieron más de mil invitados. Se celebró en el madrileño Palacio de Liria y no faltaron aristócratas, artistas y todo tipo de representantes de la alta sociedad española.

La fallecida duquesa de Alba lo celebró de la misma manera y ahora Cayetana va a romper parte de la tradición. Ella ha elegido la finca ‘La Pizana’ en Sevilla, la tierra en la que nació. Este 14 de septiembre, el gran día de su hija, Francisco y Eugenia tendrán que dejar sus rencillas aparcadas y aunar esfuerzos para que la joven se sienta arropada y especial en fiesta.

Poco se sabe de esta velada que tiene visos de ser completamente privada. Se ha publicado que hay más de 320 invitados entre los que estará Curro Soriano, el jugador de pádel con el que acaba de comenzar una relación, y toda su familia, tanto materna como paterna. Entre tantísima gente, no será difícil para Francisco y Eugenia conseguir evitarse, pero es probable que, dado que la protagonista es su hija y ambos han dejado claro siempre que ella lo que más les importa en la vida, decidan incluso acercar posiciones para ponérselo más fácil.

Su último encuentro

Anunciaron su divorcio en marzo de 2002, tres años después de casarse, y durante 12 años mantuvieron una relación bastante cercana para tratarse de dos personas que se habían separado. No hubo problemas a la hora de organizarse con su hija en un principio, e incluso era habitual ver a Francisco muy cercano a la que fuera su familia política. La duquesa de Alba siempre lo adoró. Al menos hasta el año 2012, pues a partir de ese año todo cambió. El diestro decidió pedir la custodia de su hija para que se fuera a vivir con él a Sevilla y esto no gustó a su exmujer. Se dieron cita en los juzgados el 18 de octubre de 2012 para dirimir este asunto y en 2014 la sentencia definitiva dictó que Tana seguiría con su madre en Madrid. Desde entonces, si se han visto ha sido por pura casualidad. Aquella idílica relación de ex bien avenidos murió en el juzgado.

Hoy cada uno es feliz con su pareja. Ambos están casados, él con Lourdes Montes y ella con Narcís Rebollo. Esta noche Tana les vuelve a unir y seguro que hay algo que comparten: la felicidad de ver a su hija feliz. Una hija por la que ambos son capaces de olvidar el pasado.