Solo quedan unas horas para que Diego Matamoros se siente en ‘Sábado Deluxe’ y, por fin, abra el melón que da respuesta a la repentina separación de Makoke y Kiko Matamoros. Unas horas que se harán eternas después de que el entrenador personal haya dado las primeras pistas que acercan a la identidad de esa tercera persona que Kiko Matamoros ha reconocido esta misma semana. “En mi vida ha existido una tercera persona”, dijo en Sálvame. Precisamente ha sido en el mismo plató en el que Diego ha revelado dos datos sorprendentes. “Llevaban casi seis años juntos”, ha dicho.

Información llamativa que se suma a la edad que esta chica tendría. “Es más joven que mi hermana Laura”, ha confesado el propio Diego. Sin embargo, no ha sido el único bombazo que el hijo de Kiko ha desvelado. “Mi padre era conocedor de una aventura de Makoke con una persona en Málaga”, ha dicho Diego. Deslealtades que, según Diego, provocaban que el entorno de Kiko se replanteara el fin de este matrimonio. “Yo le preguntaba que cuál era el motivo por el que no dejaba a Makoke, pero él me decía que se veía muy mayor para abandonar su casa y empezar otra cosa”, ha explicado Diego.

Ni una palabra más sobre este asunto que tanta polvareda levantará después de su entrevista este sábado. Ya tan solo queda esperar a escuchar las perlitas que Diego Matamoros ha prometido que dirá. “Sé todo sobre esta chica. Su nombre y todo”, ha espetado.