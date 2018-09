Kiko Rivera interrumpió en directo la intervención telefónica de su madre, Isabel pantoja, en el programa Sálvame

Kiko Rivera interrumpió la histórica llamada de su madre, Isabel Pantoja, a Sálvame para pedirle a su madre que cortase la conversación. “Estoy en shock, como debe estar media España. Me duele verte así”. “Te pido que te despidas, mamá”, dijo el primogénito de la tonadillera. “Está bien que te expreses y sueltes lo que tienes dentro. Pero ya, ya está”, insistió Kiko Rivera ante la atónita mirada de los presentes.

“Los que te queremos sufrimos en verte así”, le rogó Kiko Rivera a su madre, Isabel Pantoja. “Como familia unida que somos, no es necesario”, pidió Kiko. El DJ aseguró además que, debido a que no se encontraba cerca de Cantora, no podía haber acudido a la casa de Isabel Pantoja para quitarle el teléfono y cortar la llamada. “Te he estado llamando”, dijo Kiko Rivera para, entre risas, decir que tuvo que hacerlo “por Sálvame” ya que no podía hacerlo de cualquier otra forma.

Finalmente, Isabel Pantoja accedió a los deseos de su hijo e inició el final de la conversación con Carlota Corredera, que sin embargo acabó por extenderse más de lo previsto. Una extraña situación que Kiko Rivera intentó llevar con naturalidad por teléfono mientras un silencio impaciente corría como la pólvora por el plató de Sálvame. “Salud para todos y que mi hija se lo pase muy bien en el concurso”, finalizó Isabel Pantoja su histórica intervención telefónica.

Preparándose para la fiesta de su sobrina

Kiko Rivera confesó en directo que se encontraba “preparándose” para acudir a la puesta de largo de su querida sobrina, Cayetana Rivera, hija de su hermano, Francisco Rivera Ordóñez y Eugenia Martínez de Irujo“. Un acontecimiento al que se rumoreaba su presencia, pero que con su intervención en el programa de Telecinco para interrumpir en directo a su madre, Isabel Pantoja, se dio por confirmada.