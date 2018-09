Isabel Pantoja, rota de dolor: “No acepto la vida que ha decidido llevar mi hija”

Chabelita (22) entró este jueves en la casa de Gran Hermano Vip con una camiseta con la que quiso rendir homenaje a su madre. No solo eso, la joven también con este gesto pretendía limar asperezas con la tonadillera y así lo revelaron las palabras con las que ella misma trató de justificarse: “Me he puesto esta camiseta porque llevaba un tiempo rebelde y quería que viera que me acuerdo de ella (…) Ella sabía que iba a venir al programa desde hace tiempo, aunque no nos hemos despedido”. Declaraciones que han generado multitud de rumores y que han provocado que la propia Isabel Pantoja haya querido entrar en directo este viernes en Sálvame Diario. Lo ha hecho completamente indignada hasta que su voz se ha resquebrajado. “Quiero empezar diciendo algo muy importante para mí. Lo más importante que tengo en mi vida son mis dos hijos”, ha dicho al comienzo de su llamada. Tras esta declaración de amor hacia sus primogénitos, no ha dudo en reconocer que la relación con su hija no pasa por su mejor momento. “Yo no supe que ella iba a ir a ningún reality hasta hace una semana. Es cierto que no me ha llamado para despedirse”, ha afirmado.

Sin embargo, su dolor venía de muy atrás. La cantante se ha mostrado rota, pues no está conforme con los pasos que su hija decidió seguir después de abandonar Cantora. “He sufrido muchísimo. No acepto la vida que ha tomado mi hija y tampoco acepto que llegue a las 7 de la mañana, las 9 o las 11 y ella lo sabe. Sabe que yo la voy a reñir, aunque tenga 22 años”, ha dicho Isabel muy enfadada. Ni Pantoja está de acuerdo con el ritmo de vida que Chabelita lleva a día de hoy, ni tampoco con que no trabaje. “Ella es profesora de inglés, se puede ganar la vida perfectamente y no lo ha querido hacer. He querido meterla en bellas artes, pero no me ha hecho caso. Ella no quiere hablar conmigo”, ha apuntado Isabel. La tonadillera ha afirmado que se siente tranquila sabiendo que su hija está en el concurso: “Ahí sé que mi hija está bien”.

Isabel Pantoja ha culpado de todas estas vicisitudes a la que fuera su persona de confianza, Dulce Delapiedra. Aunque en el pasado estuvieron unidas Isabel y ella profesionalmente más de 20 años, todo cambió entre ellas y ahora Dulce permanece junto a Chabelita de manera incondicional. “Esta persona que tiene mi hija al lado le consiente todo. Absolutamente todo. Yo no le consiento lo del coche, lo de los puntos, que llegue a tantas horas de la madrugada, pero la otra sí y ella no es su niña”, ha dicho Isabel.