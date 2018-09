Isabel Pantoja ataca brutalmente a Dulce: “Es una deslealtad absoluta”

Isabel Pantoja ha roto su silencio y ha atacado de una manera brutal a su ex empleada Dulce Delapiedra por la relación que mantiene con su hija, Isa.

Isabel Pantoja ha decidido protagonizar un momento histórico de la televisión entrando en directo durante la emisión de Sálvame por teléfono. La tonadillera, al borde del llanto, ha aprovechado su intervención para atacar brutalmente a la que fuera su empleada del hogar, Dulce Delapiedra. Para Isabel Pantoja, Dulce es la culpable de la marcha de su hija de sus brazos. “Se le escapó”. La artista no entiende cómo Dulce Delapiedra se ha dedicado a contar las intimidades de Cantora mientras ejerce de ‘guardiana’ de Isa Pantoja, ‘Chabelita’. Pantoja ha relatado cómo ayudó a Dulce Delapiedra cuando siendo su empleada le pagó una operación estética.: “Era muy joven y estaba acomplejada” por una nariz que era “cinco veces la de ahora”. Para Isabel, todo lo acontecido a posterior es “una deslealtad absoluta”.

“Esta persona que tiene mi hija al lado le consiente todo. Absolutamente todo. Yo no le consiento lo del coche, lo de los puntos, que llegue a tantas horas de la madrugada. Pero la otra si. No es su niña. Ella tiene su familia en Cataluña, que es donde se tenia que ir”, contó vía telefónica Isabel Pantoja sobre Dulce, siempre sin citar su nombre. “Esa señora ha sido empleada mía durante 22 años. La he tratado como de la familia. No sé cuanto le ha gustado la televisión. No quiero ni nombrarla”. Isabel relató, además, cómo tuvo que dejar Cantora por el bien de su hija: “Nos mudamos a Madrid cuando tenía 14 años para que estudiase en un internado porque se le escapó (a Dulce)”.

“Está viviendo de mi hija y del apellido Pantoja”, ha declarado sobre Dulce. Confirmó que había las medidas legales tomadas por la tonadillera: “Las demandas tardan cuatro o cinco años”. Isabel Pantoja entiende que el estilo de vida que lleva su hija Isa (y que ella no aprueba) está consentido por la que fuera su niñera. “Deja que haga lo que quiera, ni siquiera la riñe”, relató muy emocionada la tonadillera.

“¿Por qué no cuenta que se coló en Cantora? Se saltó la reja, allanamiento de morada”, dijo Isabel Pantoja sobre la supuesta entrada de Dulce en la casa familiar para recuperar sus pertenencias: “Mentira, quería hablar conmigo. Ese es el cuento y las mentiras. No se cuantas son ya”. Para Isabel, Dulce tiene la culpa de la situación y el estilo de vida que vive su hija Isa. “No le hubiese pasado lo que le ha pasado a mi hija, bastante sufrimiento tenemos”, dijo, claramente rota por el dolor, Pantoja.