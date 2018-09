Una casa inesperada

La sexta edición de ‘GH VIP’ ha arrancado con fuerza. Los concursantes se han presentado en Guadalix de la Sierra luciendo sus mejores galas para la que prometía ser una noche inolvidable, una vestimenta que ha terminado siendo del todo inadecuada para la ocasión. Alucinados se han quedado cuando han visto la casa donde vivirán en las próximas semanas, donde el desorden y la suciedad son los principales elementos decorativos. Por si esto fuera poco la casa ya estaba habitada por un gran número de animales de granja con los que los ‘VIP’ tendrán que compartir espacio.

Mónica Hoyos, Ángel Garó, Aurah Ruíz, Oriana Marzoli, Isa Pantoja, Makoke, Asraf Beno, Darek, Suso, Aramís Fuster, Techi, Isa Pantoja, Tony Spina, El Koala y Miriam Saavedra son los concursantes que se han aventurado a entrar en la casa más famosa de la televisión. Una experiencia que tiene como primer objetivo adecentar el espacio donde se desarrollará la convivencia en los próximos meses. Encuentros y desencuentros, confesiones inesperadas y ‘despistes’ jocosos han marcado la primera gala de ‘GH VIP’. Repasamos cuáles han sido los momentazos de la noche:

La declaración de amor de Kiko Matamoros a Makoke

Makoke era sin lugar a dudas una de las concursantes más esperadas de esta edición. La malagueña ha entrado en la casa de Guadalix con energía positiva y ganas de pasarlo bien, una actitud que podría ser nublada por la presencia en plató de su todavía marido. Kiko Matamoros veía con cara de entusiasmo cómo su mujer entraba en ‘GH VIP’, un gesto que acompañado de sus palabras ha evidenciado que entre ellos las chispa del amor aún no está del todo apagada. “Puedo decir todavía que es la mujer de mi vida. Es y será la mujer de mi vida”, afirmaba el colaborador de ‘Sálvame’ , que mirando a cámara decía a Makoke: “Te veo con muchas ganas de estar ahí. Espero que disfrutes que te abstraigas de lo de fuera. Te voy a seguir con devoción y te voy a defender a muerte. Te quiero mucho”, asentía. Unas palabras a las que la concursante ha contestado sin titubeos: “Lo sabía, lo sé y no me pilla por sorpresa”. Ante este aparente idílico momento la que fuera azafata del Telecupón ha sido preguntada por Jorge Javier Vázquez sobre los motivos de su separación, un asunto muy polémico que está acaparando horas de televisión: “Yo expliqué mis sentimientos y estaba herida, pero bueno la vida no se acaba y no hay que hundirse por estas cosas. Lo de la tercera persona es una información que yo ya manejaba, y no lo catalogaría como tercera persona. Me consta que había una relación cómo de amistad, pero ha sido un asunto suficientemente fuerte como para desconfiar de mi pareja”. La malagueña también ha tenido palabras bonitas para su expareja, una relación rota que podría tener arreglo: “Kiko ha sido el hombre de mi vida, por supuesto. Lo he amado con locura, y si no lo sabe es que es tonto”. Una declaración de amor mutua que a priori podría sembrar las bases de una reconciliación inminente.

La gran sorpresa de Mónica Hoyo

La primera concursante confirmada de este año hacía acto de presencia en la casa de ‘GH VIP’. Mónica Hoyos se mostraba eufórica por entrar en el mismo concurso donde participó hace dos años su ex, Carlos Lozano, una participación que la devolvió al foco mediático. “Está muy subidita de tono, tiene que bajar. Ha empezado muy fuerte y aún hay que esperar”, decía desde el plató el que fuera presentador de ‘OT’, unas palabras a las que Mónica ha respondido: “¿Me has dicho tu subidita? Tu eres el maestro de los subiditos, lo que pasa es que a veces las alumnas superan a los maestros”, contestaba de manera rotunda.

Dejando la trifulca con Carlos a un lado, lo que no sabe aún Mónica Hoyos es que el programa le tiene preparada una gran sorpresa: su reencuentro con Miriam Saavedra. Su archienemiga y compatriota peruana se incorporará el próximo domingo a la casa de ‘GH VIP’, un detalle que ninguno de los concursantes sabe y que hará poca ilusión a la presentadora. “Yo no voy a aguantar los ataques de una persona a la que he aguantado durante tres años. Ni me voy a quedar callada, ni voy a permitir que me falten el respeto“, afirmaba Miriam desde el hotel donde se encuentra aislada hasta su entrada en la casa. Un hacha de guerra alzada que alimentará, aún más, el conflicto entre estas dos mujeres.

El guiño de Isa Pantoja a su madre

Isa Pantoja hacía su aparición estelar en ‘GH VIP’ con un vestuario que era toda una declaración de intenciones. La joven lucía una original camiseta donde se podía leer “Pantoja Power”, una frase que iba acompañada de una imagen serigrafiada de la tonadillera. “Yo creo que mi madre nos está viendo y como estoy así un poco ‘rebelde’ pues me he puesto esta camiseta. Supongo que me apoyará y que querrá que gane, pero no he hablado con ella. Es una situación complicada, pero sé que va a estar viéndome y todo”, afirma Isa, que añadía: “Ella sabía que yo iba a venir pero no nos hemos despedido”, un detalle que denota el poco contacto que existe entre la folclórica y su hija. Respecto a su noviazgo con Omar Montes y los rumores que afirman que esta relación acaba de terminar, la pequeña de los Pantoja ha confesado que su chico y ella no atraviesan un buen momento: “He dejado una relación de un mes y medio, en la cual durante estos últimos días han pasado cosas que me han hecho dudar. No entro soltera, pero tengo sentimientos encontrados“, afirmaba la influencer.

El ‘descuido’ de Aramís Fuster

Aramís Fuster ha sido uno de los platos fuertes de la noche. La bruja ha sido sin lugar a dudas una de las concursantes más reclamadas por el público para entrar en esta edición de ‘GH VIP’, una petición que han sido concedida por la dirección del programa a los fans del formato. El nombre de Aramís va ligado siempre a escándalo, y es que tras desvelar en el confesionario sus cuestionables aventuras amatorias con hombres como Barack Obama y Maumar el Gadafi, la catalana ha protagonizado uno de los momentos que quedarán en el recuerdo de ‘GH VIP’. Ataviada con un vistoso vestido rojo la vidente entraba en la casa mientas abría la raja de su falda, un gesto con el que dejaba ver en su totalidad sus ‘partes nobles’. Rápidamente la imagen se ha convertido en un meme que cientos de usuarios de Twitter compartían en sus perfiles, un fenómeno que solo podía conseguir la autodenominada “máxima autoridad en materia de ocultismo”.

Los celos de la novia de Darek

Hacía mucho tiempo no sabíamos nada de Darek, es escultural exnovio de Ana Obregón. El modelo, que dice estar retirado de las pasarelas, confiesa tener una vida tranquila junto a su joven novia Candela, de 26 años de edad. “Con ella estoy viviendo cosas que nunca he vivido. Me estoy acostumbrando a una persona más joven que yo”, confesaba el polaco, que tenía en plató a su chica. Con soltura ante las cámaras Candela desvelaba algunos de los detalles de su relación con Darek, un noviazgo en el que ella parece tener bastante autoridad: “Tenía un roll de señor que yo le he ido quitando, quizás por su vida anterior”, asentía la joven que añadía: “Me da mucho miedo que entre en ‘Gran Hermano’ y que alguna ‘lagarta suelta’ haga lo que no debe”. Todo apunta a que Candela sea uno de los personajes que más juego pueden dar fuera de la casa, y es que el evidente carácter protector que muestra hacia su chico podría jugarle alguna una mala pasada durante el concurso.

La vida en directo ha comenzado y los concursantes ya están listos para deleitar a la audiencia con todo lo que entraña convivir en el reality show más famoso de España. ‘GH VIP 6’ promete.