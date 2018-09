Jorge Javier Vázquez se enfrenta a su momento más temido

Tras el fracaso de 'GH 17' Jorge Javier se enfrenta a la sexta edición de 'GH VIP'

“Hoy es el día”. Estas palabras con las que Jorge Vázquez ha dado los buenos días este jueves a sus seguidores en las redes sociales, una fecha clave para el presentador dado que se enfrenta a uno de sus mayores retos en televisión: presentar de neuvo ‘Gran Hermano’. Pese a que el catalán ha demostrado de sobra sus tablas en la pequeña pantalla en base a el gran número de éxitos que alberga en su currículum, el conductor de ‘Sálvame’ se dispone a barrer de una vez por todas el que ha sido su mayor y más mediático fracaso profesional.

En septiembre del 2017 Jorge Javier Vázquez se ponía al frente de uno de los formatos más exitosos en la historia de la televisión nacional, ‘Gran Hermano’. La edición número 17 del concurso despedía a su mítica presentadora Mercedes Milá, un hueco muy difícil de ocupar y que recayó en las manos del de Badalona. Este cambio trajo polémica desde un principio, y es que muchas fueron las personas no terminaban de ver a Jorge en ‘GH’.

Un casting equivocado, una dirección mal gestionada, o el propio desgaste del programa fueron algunos de los motivos que los expertos en televisión apuntaron como causa del fracaso de dicha entrega. Unos argumentos que no valieron para que Jorge Javier Vázquez saliera airoso, y es que muchos apuntaron que el fiasco de ‘GH 17’ se debía a su poca habilidad como maestro de ceremonias. Las críticas dieron de lleno al presentador llegando incluso a afectarle psicológicamente, tal y como el reconoció después. “Sé que soy el Pedro Sánchez de Gran Hermano, que me lo he cargado, pero le he pedido otra oportunidad a Mediaset”, decía J.J asumiendo la responsabilidad de su fracaso.

Lo cierto es que muchos consideraron que la estrella de Jorge Javier se estaba apagando, una opinión que se quedaba en agua de borrajas con la llegada de ‘Supervivientes 2018’, un reality show que ha alcanzado las cuotas de audiencia más altas de la pasada temporada televisiva. No cabe duda de que el catalán sabe cómo conducir un programa cuando se trata de famosos, algo que tiene al alcance de su mano con ‘GH VIP’. Mónica Hoyos, Ángel Garó, Aurah Ruíz, Darek, Makoke, El Koala, Aramís Fuster, Oriana Marzoli, Asraf Beno, Tony Spina, Isa Pantoja, Suso, Techi, Miriam Saavedra y Verdeliss son los concursantes de esta edición, unos personajes que el presentador conoce muy bien y de los que sabrá sacar el mayor partido. ¡Mucha suerte Jorge Javier!