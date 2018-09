La “crisis nerviosa” que sufrió Carmen Borrego antes de enseñar su nuevo rostro

Un día después del estreno de la cara de Carmen Borrego, tras someterse a sus operaciones estéticas, la pequeña de 'Las Campos' relata lo que no se vio en la gala y cómo afrontó el día después

Carmen Borrego está de estreno. De cara, nada más y nada menos. Durante la emisión del especial ‘Las Campos’, en la que se vio el nuevo rostro de la hija menor de María Teresa Campos dos semanas después de haberse sometido a operaciones estéticas en rostro y cuello, se pudo ver a una Carmen Borrego muy emocionada pero contenta respecto al resultado que vio ante el espejo. Las buenas noticias corrían como la pólvora en plató, con su hermana Terelu, su madre y demás colaboradores muy optimistas con el resultado. Pero la resaca ha sido larga. Carmen Borrego ha intervenido desde el hotel donde descansa para relatar todo lo que no se vio en la famosa gala. “Diez minutos antes de entrar me dio una crisis nerviosa, me puse a llorar del ataque que tenía y en ese momento descargué todo lo que llevaba dentro”, relató la colaborada de Sálvame en dicho programa.

Lo cierto es que la cara de Carmen Borrego todavía presenta inflamaciones lógicas en las zonas operadas. “He tenido la suerte de verme arreglada, que entonces te ves fenomenal”, dijo la hermana de Terelu Campos sobre cómo vio su nuevo rostro en directo. Sin embargo, al llegar a casa todo fue diferente. “Me quité el maquillaje me di un poco de cuenta de lo hinchada que estoy y de los hematomas que tengo… Menos mal que no me he mirado antes”, relató muy sincera Carmen Borrego, que intervino con gafas de sol por consejo médico.

Carmen pasó además mala noche, dando vueltas de un lado al otro de la cama, confesó. “Es un shock. Me causa un shock importante.No estoy como soy yo, estoy durmiendo muy mal, tengo ansiedad”, cuenta. Aún así, es optimista: “Estoy contenta pero lo que pasa que éste no es el resultado final, queda mucho por andar”. A la pequeña de ‘Las Campos’ le gustaría verse directamente dentro de un mes y medio para ver el que será su verdadero rostro.