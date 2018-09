La imagen más esperada: así es la nueva cara de Carmen Borrego

La trasformación total de Carmen Borrego

Impactados. Así han quedado los espectadores de ‘Las Campos’ tras ver el rostro de Carmen Borrego. La hija pequeña de María Teresa Campos ha mostrado su cara por primera vez tras haberse sometido a varias intervenciones de cirugía estética, obteniendo así un asombroso resultado.

Una mirada mucho más fresca y juvenil y un cuello libre de la papada que antes lo cubría son los dos puntos clave de este cambio radical. Una nueva Carmen que se ha puesto frente a las cámaras 14 días después de pasar por el quirófano, un tiempo demasiado breve para que aún se puedan apreciar el resultado final de dicha intervención. Este asunto no ha supuesto problema alguno para la colaboradora, que se ha puesto a disposición de la productora de la ‘Las Campos’ -La Fábrica de la Tele- para emitir este especial.

Vestida con un traje pantalón en color crudo y con un favorecedor corte de melena, la hija pequeña de María Teresa no ha podido contener las lágrimas cuando las luces del plató se han posado sobre ella para mostrar el tan ansiado cambio. Entre aplausos y gritos de “¡Guapa, guapa!” la que un día fue la Campos menos mediática se daba un baño de multitudes en su gran noche, una ocasión en la que no han faltado su marido, José Carlos Bernal, y su hija, Rosa Almoguera. “No es una operación muy dolorosa pero si de mucha ansiedad. Me he venido abajo durante el programa, y es que hay que entender que son 15 días sin verme en el espejo“, decía Borrego visiblemente nerviosa antes de verse en el espejo.

Santiguándose y reconociendo tener “mucho miedo” Borrego destapaba el espejo para proceder a ver por primera vez su nueva cara. Su gesto revelaba lo que estaba sintiendo en ese momento, una Carmen repleta de felicidad que ha confesado sentirse muy bien: “Yo quería reconocerme y me reconozco, estoy encantada. Es verdad que me parezco a mi hija, aún más. La primera impresión es impresionante, me veo con mis facciones pero mejoradas”, afirmaba la colaboradora. Un cambio radical que ha causado mucha expectación y del que ahora conocemos el resultado.