El cambio radical de Terelu Campos y Carmen Borrego

Las increíbles trasformaciones de las Campos.

La última entrega de ‘Las Campos’ ha sido sin lugar a dudas una de las más especiales del docu-reality. La la operación de estética a la que Carmen Borrego se sometió hace escasos 15 días ha despertado la curiosidad de los seguidores del famoso clan televisivo, motivo por el que Telecinco le ha preparado toda una ‘puesta de largo’. Lo cierto es que en un primer momento la idea era que las dos hermanas Campos pasaran por el bisturí de manera simultánea, un planteamiento que tuvo que ser cancelado después de que a Terelu le fuera detectado un cáncer de mama. Tras salir airosa de tan delicada intervención, la hija mayor de María Teresa Campos no ha querido quedarse atrás y ha decidido también cambiar su imagen y estrenar nuevo look en la presentación de la nueva cara de su hermana.

María Teresa Campos se personó en Mediaset para ver por primera vez el gran cambio de sus hijas, una visita en la que aprovechó para lanzar, como ya viene siendo costumbre, alguna ‘pullita’ sobre su parón televisivo. “Ah sí, que existo” decía la presentadora cuando Carlota Corredera le transmitía lo feliz que se sentía la cadena por volverla a ver en sus instalaciones. Sin hacer mención alguna a estos comentarios, y en medio de un halo de misterio, la conductora del programa dio la bienvenida a la nueva Terelu Campos.

Con un radical corte de pelo y un color rubio platino, la colaboradora bajaba las escaleras del plató en medio de aplausos. Una aparición que ha hecho saltar las lágrimas de algunos de sus compañeros como Belén Esteban, que confesaba en directo verla con un aspecto muy similar al que presentaba tras someterse a su tratamiento de quimioterapia -2015-. “Los que hemos perdido el pelo por una enfermedad sabemos de lo superficial que es pelo. Tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo y no lo he hecho antes por mi madre”, decía Terelu, que añadía: “Quiero que las mujeres que están pasando por un mal momento piensen que hay vida, que se puede estar guapa, tener ilusiones y pelear por ellas. Eso es lo único importante”, una palabras que emocionaron a los allí presentes. Además del evidente cambio capilar la imagen de la hija mayor de María Teresa Campos escondía otros secretos, más concretamente en su rostro. La presentadora se ha sometido aun tratamiento de hilos tensores para mejorar su óvalo facial y solucionar los problemas de flacidez que presentaba su cara. Retoque estético con el que ha callado las críticas que la tachaban de “frívola”, un hecho que se produjo ante la duda de si Terelu había decidido entrar a quirófano por una cuestión estética a tan solo dos meses de su intervención por el cáncer de mama. “Quiero decir que yo soy una persona responsable, que lo he sido y que siempre lo seré. Lo lanzo a todas las personas que han pensado en algún momento que yo hubiera tenido un acto de irresponsabilidad. Quienes saben como soy saben que jamás lo haría”, afirmaba.

Tras la charla con Terelu llegó el gran momento de la noche: la presentación del nuevo rostro de Carmen. Con un foco hacia su persona y todos los ojos puestos en ella la hija pequeña de María Teresa hacía su aparición estelar visiblemente emocionada. Poco queda ya de aquella papada y de esos dientes torcidos que tenía cuando la conocimos, ahora la nueva Carmen luce un cuello despejado y una sonrisa de anuncio que combina con una mirada rejuvenecida gracias a las expertas manos del doctor Javier de Benito. “Es un cuello que no era fácil. Yo he toreado toros y he toreado miuras, y este era un miura”, afirmaba el médico que la ha operado. La colaboradora confesaba sentirse muy nerviosa antes de verse en el espejo, una emoción que se apaciguó tras comprobar el buen resultado de su experiencia con el bisturí: “Yo quería reconocerme y me reconozco, estoy encantada. Es verdad que me parezco a mi hija, aún más. La primera impresión es impresionante, me veo con mis facciones pero mejoradas”.

En plató todos los presentes coincidían en que Carmen había mejorado considerablemente su aspecto, pero también tuvo que soportar alguna crítica que la calificaban de “aprovechada” por haber esperado a que la productora de ‘Las Campos’ -La Fábrica de la tele- le hubiera costeado las intervenciones estéticas. Unos ataques a los que su madre reaccionó rápidamente: “Yo le estoy muy agradecida a la productora por hacer este programa de estética, pero quiero que quede claro que hace mucho tiempo que yo le dije que se hiciera estas cosas que se ha hecho ahora. Ella se lo podría haber hecho con su mamá”, alegaba María Teresa Campos. Minutos después la hija de Carmen, Rosa Almoguera, y su marido, José Carlos Bernal, hacían acto de presencia protagonizando uno de los momentos más emocionantes de la noche: “Tengo que agradecerles especialmente a mi marido y a mi hija que me han aguantado estos días en los que he estado bastante nerviosa, y al equipo, con quien he podido perder los modales alguna vez. ¡Gracias!”, decía Borrego. Una mujer nueva que está dispuesta a comenzar un rumbo distinto en su vida sin renunciar a ser ella misma.