El cantante ha explicado en qué punto está su relación con el coreógrafo y los motivos de por qué dejó de seguirle en redes sociales.

“No hemos roto nada”, asegura David Bustamante sobre su relación con Poty. Justo después añade: “Son etapas de la vida”. Palabras que deslizan un conflicto aunque el cantante no quiera contextualizarlo en un enfado. “Hay momentos en los que estás continuamente con una persona todos los días y momentos en los que alternas igual”, afirma Bustamante en una entrevista con la publicación ‘Semana’. La ruptura entre el cantante y Poty ha sido uno de los culebrones del verano. Después de una amistad duradera y muy íntima que se inició en Operación Triunfo, donde Poty ejerció de profesor de coreografía para el cantante, David Bustamante dejó de seguir en redes sociales a Poty. Esta es su respuesta sobre la decisión: “Hay veces que dejo de seguir a gente porque no me gusta lo que ponen y ya está. Sin ningún tipo de problema mayor que ese”, se justifica Bustamante.

Poty, por su parte, también ha hecho declaraciones respecto al tema. El coreógrafo dijo que eran “muy buenos amigos” y que todo “estaba perfecto”. Sin embargo, según se deslizó en el programa ‘Viva la vida’, Poty se encontraba mal anímicamente debido a todo lo sucedido. El enfado, o la situación, surgió a raíz de la separación de Bustamante y Paula Echevarría. Durante el matrimonio, Poty y su mujer se habían convertido en una pareja fija en sus salidas y amistades. Tras la famosa ruptura, numerosos medios situaron el papel de ‘celestino’ que Poty habría ejercido en el romance entre la actriz y su nuevo novio Miguel Torres. Un papel que el coreógrafo ha negado tajantemente.

Bustamante, ¿soltero?

Durante la entrevista, David Bustamante quiso dejar claro que se encontraba soltero pese a sus buenas palabras para Yana: “Es una persona maravillosa y le tengo un cariño especial. pero no tengo ninguna relación con nadie”, sentenció el cantante. Sin embargo, unas fotografías del cantante y la bailarina saliendo de un local de la mano dejan abierta la duda a sus seguidores. Eso sí, si finalmente alguien acaba ocupando un lugar especial en el corazón de Bustamante, tiene muy claro quién será la primera en enterarse: “Si alguna vez tengo una nueva pareja, a la primera que se lo tendré que decir es a mi hija”.