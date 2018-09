María Jesús Ruiz confirma la cancelación de su boda con Julio Ruz

Pese a que la relación entre la modelo y el empresario parecía viento en popa, María Jesús Ruiz ha confirmado la noticia: "No habrá boda"

Los rumores sobre una posible crisis en la relación entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz han sido continuos durante los últimos tiempos. Sus redes sociales, que habitualmente son testigos de acaramelados momentos entre la pareja, no reflejan fotografías de María Jesús Ruiz y Julio Ruz desde hace más de un mes. La boda supuestamente se tenía que celebrar antes del final del 2018. ¿La respuesta de la propia Miss? “Se ha aplazado, sí. Ya no hay fecha. De momento, no habrá boda”, dijo María Jesús Ruiz con un hilo de voz en declaraciones recogidas por el portal Jaleos.

Lo cierto es que, tras su paso por Supervivientes, la relación entre la modelo y el empresario fue viento en popa. Ruz se convirtió en el mejor refugio y consuelo de María Jesús Ruiz. De hecho, parecía que nada podía interferirse en su amor, incluyendo los numerosos rumores de infidelidades por parte del empresario. Ruz se mostró muy tajante respecto a las informaciones al tomar medidas legales. María Jesús Ruiz se mantuvo junto a su lado. Preguntada de nuevo por el digital, la respuesta de la modelo fue la misma: “La boda se ha aplazado. No hay boda”. A la pregunta del millón sobre si siguen juntos, un lacónico “sí” sirve de respuesta por parte de María Jesús Ruiz.

Un nuevo retraso para la boda, ¿definitivo?

La boda entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz debería haberse celebrado en septiembre en Andújar. Sin embargo, esos planes iniciales acabaron por borrarse por la participación de María Jesús en Supervivientes. Con la modelo en Honduras y el empresario acudiendo a plató para defenderla, se les hizo complicado mantener la fecha y la organización de la boda y anunciaron el cambio de planes. Entre rumores de una grave crisis sentimental, María Jesús Ruz ha confirmado que no habrá boda. ¿Será definitiva la cancelación?