Durante su intervención semanal en Sálvame, Kiko Matamoros ha reconocido la existencia de una tercera persona con la que mantuvo una relación.

Por fin se conoció la verdad, o al menos, un anticipo de ella. Como cada miércoles, Kiko Matamoros acudió a Sálvame para su sección ‘El club del espectador’, donde se encarga de dar voz a la audiencia del programa. Sin embargo, a raíz de los rumores e informaciones que situaban una doble vida como motivo por el cuál Makoke decidió poner punto y final a su relación después de 20 años, Kiko pronunció por fin la esperada confirmación: “Makoke se enteró de que una mujer me reclamó una ayuda económica”. Sin embargo, el televisivo ex representante no quiso aclarar qué tipo de relación mantenía con esa persona. “Hablamos una temporada, se puede entender que ha existido una tercera persona”, aseguró. “He tenido un tipo de relación que no voy a especificar”, deslizó para luego confirmar lo que todo el mundo pensaba: “He faltado a la fidelidad”.

Kiko Matamoros ha querido especificar que “Makoke no era conocedora” de la situación. “No he querido dar detalles antes porque consideraba que no había que hacerlo”, dijo Matamoros en relación a por qué no lo había explicado antes, cuando simplemente eludía a “el desgaste” como motivo de la ruptura. Durante sus intervenciones ha mantenido un duro enfrentamiento con Diego Arrabal, que ha llegado a abandonar momentáneamente su lugar en el programa ante lo que consideró faltas de respeto de Matamoros hacia su persona.

El nombre de la mujer que ocupó parte de su vida no ha sido desvelado por Kiko Matamoros. Una situación que era conocida, al menos intuida, por varios de los miembros de Sálvame. Lydia Lozano fue la primera que reconoció ser conocedora de dicha relación. ¿Qué llevó a Kiko Matamoros a recurrir a una tercera persona? “Intentaba llenar mi vida con otras cosas, me gusta estar en el alambre”, dijo el ex de Makoke. “Me duele haber hecho daño, no estoy orgulloso de ello”, reconoció Matamoros que negó haber sentido miedo a que la historia saliese a la luz.