Pese a que el pasado mes de agosto la amistad de Alba Carrillo y Laura Matamoros saltó por los aires, todo apunta a que las aguas podrían volver a calmarse más pronto que tarde. Aunque todavía quedan flecos por cortar, la tensión que existía entre ellas ha comenzado a esfumarse en el programa de ‘Ya es mediodía’ de este martes. Ambas se reencontraron en maquillaje antes de la rueda de prensa de GH VIP y en ese momento, Jorge Javier Vázquez, trató de mediar. “Tenéis que limar asperezas”, les dijo. Un instante en el que Alba esbozó una media sonrisa y que hoy ha traducido en que “no se quiere llevar mal con alguien que ha sido su amiga”. Justo en ese momento, ha entrado por teléfono la hija de Kiko Matamoros. “No hubo más allá. Si tuviéramos que arreglar las cosas me lo guardaría para mí”, ha comentado Laura.

La próxima semana se verán las caras en el programa que presenta Sonsoles Ónega y, aunque todavía quedan unos días para eso, parece que coincidirán en el mismo plató. Después de la propia Laura haya confirmado que visitará ‘Ya es mediodía’, en tono de humor Alba ha preguntado si la hija de Kiko le vetará. “¿Quién soy yo para vetarte?”, ha dicho entre carcajadas. Aún quedan unos días, pero parece que están más cerca de firmar la paz.

Su desencuentro

Laura Matamoros y Alba Carrillo comenzaron una guerra cuando la ex de Feliciano cargó contra Kiko tras su ruptura con Makoke. “Normal que Makoke haya finiquitado su relación con este señor. No me extraña en absoluto”, dijo la modelo. Palabras a las que Laura respondió de inmediato: “Ella tiene su opinión y yo tengo la mía. Y ahora a ver qué novio le compra un bolso, perdona, con su ex”. Este cruce de palabras llevó a que se enzarzaran en un plató y, desde entonces, nada volvió a ser lo mismo.